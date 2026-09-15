L’obra de Caron: l’art que va fer de les massacres romanes el reflex de París

Imagina un quadre antic. Una obra mestra que crida la teva atenció, plena de detalls macabres. Però amaga una veritat molt més fosca del que sembla a primera vista.
No és només art històric. És un crit d’alerta, un codi secret que, durant segles, va parlar directament a la por i la violència d’una època. Avui, la seva missió continua.
Quan l’art es converteix en un mirall mortal
Ens movem al segle XVI, en plena efervescència artística. Però hi ha una peça que trenca tots els esquemes. Es diu Les massacres del Triomvirat i la va pintar Antoine Caron l’any 1566.
Aquesta obra colossal (1,16 x 1,95 m) no és un simple retrat. Durant dècades va estar perduda, fins que el 1913, per un gir del destí, la va trobar el marquès de Jaucourt buscant un paravent a Londres. Sí, la tenien retallada i convertida en un paravent! (Nosaltres també ens preguntem com va ser possible).
Després de la seva restauració, el 1939, va arribar al Museu del Louvre. Però el que va descobrir no va ser només una escena antiga. Era un engany visual, un missatge ocult amb una urgència brutal.
El secret darrere la sang romana
Caron va plasmar el terror que va seguir a l’assassinat de Juli Cèsar, l’any 44 aC. Els seus hereus, Marc Antoni, Octavi i Lèpid, van formar el segon triomvirat. Van decretar proscripcions, convertint els rivals en enemics d’estat.
El pintor segueix fidelment el relat d’Apià, l’historiador grec. Va ser una autèntica caça humana. Al voltant de tres-cents senadors i dos mil membres de l’ordre eqüestre van ser condemnats a mort i confiscació de béns. Una carnisseria organitzada que t’atura el cor.
Imagineu la recompensa: vint-i-cinc mil dracmes àtics per cap a un home lliure, i llibertat més deu mil dracmes a un esclau. La ciutat es va convertir en un mercat de caps. Una bogeria total.
Les caps tallats s’exhibien al fòrum, prop dels Rostra. Caron recrea aquesta imatge dantesca: soldats lliurant-se a una orgia de sang, cossos escampats, l’horror per tot arreu. Un panorama que no et deixa indiferent.
Una Roma inventada per un missatge urgent
El que molts ignoren és que Caron probablement mai va visitar Roma. Va recrear la ciutat a partir de gravats d’Antoine Lafarey. Per això, veiem anacronismes. El Colosseu o el Panteó, per exemple, no existien en l’època de Cèsar.
Aquesta Roma “inventada”, amb els seus monuments desproporcionats i ruïnes, serveix a un propòsit superior. No busca la perfecció renaixentista, sinó la narrativa pròpia. Una barreja estranya de massacres i escenes gairebé de dansa entre els soldats (Sí, nosaltres també vam haver de rellegir-ho).
Es detallen casos particulars de traïció i mort. Com Ligari, amagat per la seva dona, traït per una esclava. O l’octogenari Estaci el Samnita, que va cremar la seva casa amb ell dins, abans que els seus assassins li prenguessin la riquesa. Històries que et posen la pell de gallina.
El Tíber que esdevé Sena: la connexió que ho canvia tot
I aquí ve el trencaclosques definitiu. Caron no estava pintant només el passat romà. Estava denunciant la realitat brutal de la seva França.
L’any 1561 van esclatar les Guerres de Religió a París, entre catòlics i protestants (hugonots). Un triomvirat nobiliari francès va prometre defensar la fe catòlica, i les massacres van començar a succeir-se. El quadre de Caron és un mirall d’aquesta violència contemporània.
Les hores de soldats llançant cossos al Tíber, tal com descriu Apià, eren la imatge que es repetia al riu Sena de París, amb els cossos dels hugonots assassinats. És una al·legoria colpidora. El passat es converteix en un presagi.
Aquestes obres eren extremadament populars. Servien per recordar la impietat dels rivals, per deshumanitzar l’altre. (Un truc psicològic que, tristament, encara veiem avui).
Una advertència que ressona amb força
El propòsit exacte de Caron segueix sent un secret. Era un catòlic fervorós? Un reformista amb ganes de demonitzar? Potser només volia denunciar els estralls del fanatisme i la tirania. Qualsevol de les opcions és igualment potent.
La veritat és que aquestes escenes, imaginades sobre fets de mil sis-cents anys abans, van ser una sanguinària premonició. Només sis anys després, el 1572, la Nit de Sant Bartomeu va veure una massacre catòlica a París, amb líders hugonots decapitant-se i arrossegant-se pels carrers. L’art anticipant la història més cruel.
Aquesta obra no és només art. És un recordatori potentíssim. Que els errors del passat, si no els mirem de cara, poden tornar amb una força devastadora. Estem preparats per veure el nostre propi reflex?