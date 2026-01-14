El consell d’Armando Sánchez amb la Nivea blava: “Aplica-la com a màscara i retira-la amb una tovalloleta de nadó”

La tens a casa, segur. Està al fons del calaix del bany o a la tauleta de nit de la teva àvia. Parlem de la mítica llauna blava de Nivea, un producte que ha passat de generació en generació i que ara torna a ser el centre de totes les mirades. Però no com t’imagines.
Si penses que només serveix per a colzes i talons ressecs, estàs cometent un error de principiant. El maquillador professional Armando Sánchez ha destapat la caixa dels trons amb un secret que ha deixat tothom bocabadat. (I sí, nosaltres també hem corregut a buscar la nostra llauna blava).
Per aconseguir una base de maquillatge que no s’esquerdi i que llueixi com si haguessis passat per un filtre d’Instagram, no necessites gastar-te 50 euros en un primer de luxe. La solució és barata, ràpida i la tens a l’abast de la mà.
L’efecte “flash” en només 5 minuts
La tècnica d’Armando Sánchez no té pèrdua. El truc consisteix a utilitzar la crema Nivea no com una hidratant diària, sinó com una mascareta de xoc abans de començar amb el maquillatge. La clau està en el temps i en la quantitat.
Has d’aplicar una capa generosa per tot el rostre. No escatimis. Deixa que la pell begui el que necessiti durant exactament cinc minuts. És el temps necessari perquè els components de la crema segellin la hidratació i omplin les petites línies d’expressió.
El resultat? Una pell sucosa i elàstica que serveix com el llenç perfecte. El maquillatge no s’acumularà en els porus ni deixarà aquest efecte de “pell cartonada” que tant ens horroritza quan portem hores fora de casa.
Atenció: No és per a cada dia. Armando Sánchez ho recomana per a ocasions especials o quan notes la pell especialment fatigada. És un rescat d’emergència.
El secret final: la tovalloleta de nadó
Aquí ve el gir de guió que ningú esperava. Després dels cinc minuts, no et rentis la cara amb aigua ni facis servir un cotó sec. El maquillador és molt específic: s’ha de retirar amb una tovalloleta de nadó.
Per què? Les tovalloletes per a nadons estan dissenyades per ser extremadament suaus i porten agents que ajuden a retirar l’excés de greix de la crema sense eliminar la barrera protectora que acabem de crear. És el tàndem perfecte per deixar la pell a punt de caramel.
En passar la tovalloleta, estàs fent una micro-exfoliació mecànica molt suau que elimina les pells mortes i deixa passar tota la lluminositat del rostre. (És d’aquells trucs que, un cop proves, ja no pots viure sense ells).
Dades dures: El preu de la perfecció
Fem números, que el nostre butxaca ho agrairà. Una llauna de Nivea de 75ml costa al voltant de 3 euros. Un paquet de tovalloletes, poc més d’un euro. Estem parlant d’un tractament facial de nivell professional per menys del que costa un cafè al centre.
Mentre les grans marques cosmètiques ens venen promeses d’eterna joventut en flascons sofisticats, els que realment saben de pell —els que han de preparar rostres per a focus i catifes vermelles— tornen als bàsics de tota la vida.
La fórmula de la Nivea blava s’ha mantingut gairebé intacta durant dècades per una raó: funciona. La seva alta concentració en pantenol i eucerit és or pur per a la regeneració cutània.
Advertència: Si tens la pell extremadament greixosa o amb tendència acneica, ves amb compte. Aquest truc és el paradís per a pells seques o mixtes-deshidratades, però pot ser massa pesat per a rostres que ja brillen per si sols.
Sabies que també serveix per…?
Aquest truc de la mascareta no és l’únic que amaga la llauna blava. Molts maquilladors també la fan servir per barrejar-la amb una base massa densa i convertir-la en una BB Cream personalitzada. O fins i tot per domar les celles més rebels amb un pinzell net.
La versatilitat d’aquest producte és infinita. Estem davant d’una eina multiús que hauria de ser obligatòria a qualsevol necesser de supervivència. Des de cremar-se a la neu fins a hidratar la cutícula abans d’una manicura.
Una decisió intel·ligent
Recuperar aquest producte no és només una qüestió de nostàlgia, és enginyeria de bellesa. En un món on ens bombardegen amb rutines de deu passos, que un expert com Armando Sánchez ens digui que la clau està en una llauna blava i una tovalloleta de nadó és un respir per a la nostra agenda i el nostre compte corrent.
Aquesta nit, quan et desmaquillis, mira si encara tens la llauna blava per casa. Prova-ho demà abans de sortir. La teva cara brillarà amb una llum que ni el millor il·luminador del mercat podria imitar.
Val la pena provar-ho, no creus? La teva pell et dirà “gràcies” en només cinc minuts.
T’atreveixes a rescatar la crema de l’àvia per al teu proper esdeveniment?