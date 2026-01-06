Ana Martínez, estilista: “La crema NIVEA pot deixar el cabell gras i apelmazat si s’hi aplica sovint”

La crema del pot blau ha tornat a colar-se en rutines de bellesa que no estaven en el guió, sobretot quan es busca un acabat polit en segons. A les xarxes es veu com a solució ràpida per a l’encrespament i per dominar metxes rebels, però el punt clau és en el que indica la seva pròpia etiqueta i en la seva llista d’ingredients. Per situar el context, aquesta és la fitxa oficial de NIVEA Creme a Espanya, on es detalla la seva composició i la seva forma d’ús.
El fenomen s’entén: és un producte accessible, amb textura densa i una sensació immediata de suavitat. El problema apareix quan es trasllada aquest efecte immediat als cabells sense matisos, perquè no tots els cabells reaccionen igual i el cuir cabellut tampoc. A partir d’aquí, el detall decisiu no és en un truc viral, sinó en com es comporta una fórmula d’aquest tipus quan passa de la pell a la fibra capil·lar.
La dada que canvia la lectura és en la pròpia definició del producte: es presenta com a crema multiús per a cara, cos i mans i el seu mode d’ús es descriu sobre pell neta, amb massatge fins a l’absorció. Això no vol dir que aplicar-la als cabells sigui automàticament perillós, però sí que explica per què el seu rendiment capil·lar és irregular: el seu disseny i el seu equilibri d’ingredients responen a necessitats de la barrera cutània, no als patrons habituals d’un cosmètic capil·lar.
Per què el pot blau s’ha colat en les rutines capil·lars
L’efecte immediat que es confon amb tractament
En cabell, l’èxit del pot blau es basa en un resultat ràpid: sensació de suavitat i un acabat més controlat. Aquest efecte sovint s’associa a la idea d’hidratació profunda, però en realitat pot venir d’una pel·lícula superficial que redueix l’aspecte de frizz a curt termini. El matís importa, perquè una pel·lícula que funciona bé en pell no sempre s’integra bé en el cabell, sobretot si s’utilitza com si fos una mascareta o un leave in.
Monyos polits, baby hairs i pentinats tibants
Un altre motiu de la seva popularitat és el pentinat. En monyos polits i cues tibants es busca que els cabells curts quedin enganxats i que el contorn es vegi més uniforme. La textura densa ajuda a fixar per pes i per efecte oclusiu. El problema arriba quan aquesta aplicació es repeteix a prop del cuir cabellut o s’estén a mitjos i puntes com a rutina diària sense un rentat capaç de retirar-la bé.
El que revela l’INCI quan s’usa als cabells
Una fórmula densa amb oclusius i ceres
La llista d’ingredients publicada per la marca inclou components com Paraffinum Liquidum, Cera Microcristallina, Paraffin, Lanolin Alcohol, a més d’humectants com Glycerin i actius cosmètics habituals com Panthenol. En pell, aquest tipus de barreja pot afavorir la sensació de protecció i confort en reduir la pèrdua d’aigua. En el cabell, aquests mateixos oclusius poden comportar-se com un recobriment pesant, especialment en fibres fines o poroses.
Què pot passar segons el teu tipus de cabell
L’experiència no sol ser universal. En cabells molt secs, gruixuts o molt arrissats, una petita quantitat aplicada només a les puntes pot ajudar a reduir l’encrespament visual en segellar la superfície. En cabells fins, llisos o amb arrel greixosa, el resultat tendeix a ser diferent: apelmazament, pèrdua de volum i sensació de cabell brut abans d’hora. En tots dos casos, el factor comú és l’acumulació: com més es repeteix l’aplicació i menys eficaç és el rentat per retirar-la bé, més fàcil és que el cabell es noti apagat i amb residu.
|Element de la fórmula
|Funció típica en pell
|Com es tradueix en el cabell
|Quan pot donar problemes
|Oclusius i olis minerals
|Reduir la pèrdua d’aigua, crear barrera
|Pel·lícula que controla el frizz a curt termini
|Arrel greixosa, cabell fi, ús repetit
|Ceres i agents estructurants
|Donar consistència, millorar el tacte
|Pes, rigidesa i possible residu
|Cabell amb tendència a l’acumulació
|Glicerina
|Humectant
|Pot aportar flexibilitat si s’equilibra
|Ambients molt humits, frizz reactiu
|Pantenol
|Acondicionador cosmètic
|Millora del tacte en fórmules capil·lars
|No compensa per si sol un excés d’oclusió
|Fragàncies i al·lèrgens declarables
|Perfum
|Sense benefici capil·lar directe
|Cuir cabellut sensible, irritació
El punt crític: cuir cabellut i línia d’implantació
Quan el problema no és el cabell, sinó la pell
L’arrel i la línia d’implantació són pell. Si s’utilitza el pot blau com a producte de fixació a prop del cuir cabellut, augmenta la probabilitat de sensació greixosa i que quedin restes difícils de retirar. En persones amb tendència a granets a la zona del naixement del cabell o a la nuca, els productes molt oclusius poden empitjorar la situació. L’American Academy of Dermatology recorda que, tot i que la vaselina té usos útils, no serveix per a tot i adverteix sobre brots en persones amb pell acneica quan s’utilitzen productes oclusius a la cara, un criteri que molts dermatòlegs estenen per analogia a zones properes al cuir cabellut en persones propenses a imperfeccions: recomanacions de l’American Academy of Dermatology sobre petroleum jelly.
L’acumulació importa més que una aplicació puntual
Una aplicació puntual a les puntes i un rentat posterior no sol ser comparable a usar-la diàriament a l’arrel. En dermatologia, el concepte és clar: els oclusius requereixen una retirada adequada. En una guia clínica sobre la crosta làctia, Mayo Clinic menciona l’ús de petroleum jelly o oli mineral al cuir cabellut com a mesura per estovar escates, però insisteix en un punt: cal rentar i esbandir bé, i si es deixa el producte, pot empitjorar el quadre. Aquesta lògica ajuda a entendre per què, en el cabell, un oclusiu mal retirat es converteix en residu: guia de Mayo Clinic amb indicació d’esbandida.
Quan podria tenir sentit i quan convé evitar-ho
Si s’utilitza, que sigui amb regla de quantitat i zona
- Només puntes, mai com a rutina al cuir cabellut.
- Quantitat mínima: una pel·lícula gairebé imperceptible, no una capa visible.
- Ús ocasional: pensat com a recurs puntual, no com a tractament diari.
- Rentat posterior: millor si es planifica un rentat que retiri bé la pel·lícula.
Senyals que el pot blau està jugant en contra
- Pèrdua de volum des de la primera hora.
- Cabell apagat, amb sensació de recobriment.
- Arrel greixosa més ràpida del que és habitual.
- Picor, irritació o aparició de granets a la línia d’implantació.
- Dificultat perquè altres productes capil·lars funcionin igual que abans.
Alternatives formulades per a l’objectiu que es busca
Per a frizz i brillantor sense pes
Si l’objectiu és controlar l’encrespament, acostuma a funcionar millor un producte creat per al cabell: sèrums lleugers, cremes de pentinat específiques o protectors tèrmics amb acabat polit. La diferència no és només màrqueting. En cosmètica capil·lar s’ajusta l’equilibri entre acondicionadors, polímers i agents filmògens perquè el cabell quedi flexible i el rentat sigui previsible.
Per a puntes molt seques i sensació de segellat
Si es busca segellar puntes, hi ha opcions amb olis i èsters cosmètics dissenyats per a la fibra capil·lar, amb millor extensibilitat i menys risc de residu pesant. En cabells molt porosos, una rutina combinada sol donar més control: acondicionador amb esbandida, leave in específic i, només al final, unes gotes d’oli capil·lar a les puntes.
La lectura pràctica del truc viral
El pot blau pot donar un efecte cosmètic immediat en situacions molt concretes, però la seva etiqueta i el seu INCI expliquen per què no es comporta com un tractament capil·lar estàndard. La clau no és demonitzar-lo ni convertir-lo en producte miracle, sinó entendre quin tipus de fórmula és, on s’aplica i amb quina freqüència. En el cabell, el resultat depèn menys del vídeo viral i més de dues variables: la quantitat i la zona d’aplicació.