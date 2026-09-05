Álvaro Puche, entrenador: «L’esquat ideal es fa descalç per a desenvolupar equilibri i força al complet»

T’esforces al gimnàs, dediques hores a cada exercici, però sents que hi ha una peça que no encaixa? Que els resultats no arriben amb la rapidesa o la contundència que esperes?
Potser estàs construint la casa pel terrat. La solució, diuen els experts, és a la base, en allò que moltes de nosaltres descuidem cada dia sense ni adonar-nos-en.
El secret oblidat sota els teus peus
Imagina que la teva rutina d’entrenament, per molt completa que sigui, té un error fonamental que limita tot el seu potencial. Un petit detall que podria estar frenant la teva força, el teu equilibri i, sí, la teva salut general. (Nosaltres també vam al·lucinar).
La veritat és que la majoria de calçats, aquells que portem des de primera hora del matí fins que ens descalcem, oprimeixen els nostres peus. Restringeixen la seva mobilitat, la seva força i la seva sensibilitat. Una autèntica sentència per a la nostra qualitat de vida.
La revelació de l’entrenador
Álvaro Puche, un entrenador reconegut, ho té claríssim. La clau per a un entrenament definitiu, especialment amb exercicis com l’esquat, passa per alliberar els nostres peus. La seva recomanació és contundent: «L’esquat ideal es fa descalç per a desenvolupar equilibri i força al complet».
Aquesta afirmació, que a priori pot semblar radical, amaga una solució potent que podria transformar la manera com ens movem i entrenem. La connexió entre els nostres peus i el nostre rendiment és molt més profunda del que ens han fet creure.
El veritable motor del teu cos
Puche compara el cos amb una orquestra. Perquè la melodia soni bé, cada instrument ha de combinar la seva funció amb la resta. No podem confiar en un únic instrument, ni en la força aïllada dels braços. Necessitem capacitar moltes cadenes musculars per moure una càrrega des del terra.
La major part de la nostra massa muscular es concentra a la meitat inferior del cos. Per això, exercicis com la sentadilla són tan imprescindibles. Però ens oblidem dels fonaments, de la base on ens recolzem per fer-les. I aquí és on resideix l’error crucial que moltes cometem.
«El calçat convencional que avui dia utilitza la majoria de les persones inhibeix per complet la musculatura pròpia del peu, les articulacions i la sensibilitat que necessitem desenvolupar perquè el peu sigui més estable i més competent», explica Puche.
Sempre ho diem: si descuidem la base, com podem esperar resultats òptims? Els nostres peus són el nostre ‘core’ oblidat.
El ‘core’ als teus peus: la força oculta
El peu, quan està descalç o amb un calçat respectuós, té una capacitat de moviment i de reclutar força molt més gran. Això es tradueix directament en un millor equilibri i una major potència en cada moviment. No és només una qüestió de comoditat, és de rendiment pur.
«Tenim músculs que tenen origen i inserció dins de l’estructura del peu. Aquesta musculatura treballa molt més i molt millor si el peu està descalç quan fem exercici», revela Puche. El que anomena el “core plantar” té una relació directa amb la part central del cos: abdominals, flexors de maluc…
Amb el peu lliure, el dit gros, el petit i el taló s’acoblen bé al terra. Aquest “trípode podal” genera una estabilitat única. «Si els tres punts de suport estan subjectes correctament al terra, la volta plantar pot ser molt més estable», assegura l’expert. I d’aquí, la millora es transfereix cap amunt: turmell, genoll, maluc, lumbar…
Amb 33 articulacions per peu, activar aquesta maquinària amb una sentadilla descalça és un truc definitiu per sentir el treball i millorar la qualitat del moviment. Entrenar amb vambes que oprimeixen el peu limita l’efectivitat de l’exercici. Així de clar.
La transició intel·ligent: no de la nit al dia
Cada vegada és més comú veure gimnasos que permeten l’entrenament descalç, almenys en zones habilitades. I si no pots, hi ha una solució intermèdia: el calçat respectuós o minimalista, amb punta ampla i sola fina i flexible.
Però atenció! No es tracta de canviar de la nit al dia. El nostre cos necessita una adaptació. «Cal acostumar-se al calçat minimalista. Si el portem d’un dia per l’altre, potser ens passa factura al tendó d’Aquil·les o a la fàscia plantar», adverteix Álvaro Puche.
El seu consell per a una transició segura és progressar gradualment. Començar amb uns 1000 passos al dia la primera setmana, augmentant a 2000 la segona, a 3000 a partir de la cinquena setmana i arribar als 6000 entre la sisena i la vuitena. És un pla pas a pas per assegurar el teu èxit.
El teu cos t’espera
Aquesta informació és un impuls viral per a la teva salut. No es tracta d’una moda passatgera, sinó d’una recuperació de la funcionalitat natural del nostre cos. Un secret que et pot estalviar lesions i multiplicar els beneficis del teu esforç.
Estàs preparada per a desbloquejar tot el potencial que els teus peus han tingut sempre, però que hem amagat sota capes de calçat ineficaç? La decisió d’escoltar el teu cos és ara més important que mai. Quina serà la teva primera sentadilla descalça?