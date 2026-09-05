Álvaro Puche, entrenador: «La sentadilla ideal se hace descalzo para desarrollar equilibrio y fuerza completa»

Te esfuerzas en el gimnasio, dedicas horas a cada ejercicio, pero ¿sientes que hay una pieza que no encaja? ¿Que los resultados no llegan con la rapidez o contundencia que esperas?

Quizás estás construyendo la casa por el tejado. La solución, dicen los expertos, está en la base, en aquello que muchas de nosotros descuidamos cada día sin darnos cuenta.

El secreto olvidado bajo tus pies

Imagina que tu rutina de entrenamiento, por muy completa que sea, tiene un error fundamental que limita todo su potencial. Un pequeño detalle que podría estar frenando tu fuerza, tu equilibrio y, sí, tu salud general. (Nosotros también alucinamos).

La verdad es que la mayoría de calzados, aquellos que llevamos desde primera hora de la mañana hasta que nos descalzamos, oprimen nuestros pies. Restringen su movilidad, su fuerza y su sensibilidad. Una auténtica sentencia para nuestra calidad de vida.

La revelación del entrenador

Álvaro Puche, un entrenador reconocido, lo tiene clarísimo. La clave para un entrenamiento definitivo, especialmente con ejercicios como la sentadilla, pasa por liberar nuestros pies. Su recomendación es contundente: «La sentadilla ideal se hace descalzo para desarrollar equilibrio y fuerza completa».

Esta afirmación, que a priori puede parecer radical, esconde una solución potente que podría transformar la forma en que nos movemos y entrenamos. La conexión entre nuestros pies y nuestro rendimiento es mucho más profunda de lo que nos han hecho creer.

El verdadero motor de tu cuerpo

Puche compara el cuerpo con una orquesta. Para que la melodía suene bien, cada instrumento debe combinar su función con el resto. No podemos confiar en un único instrumento, ni en la fuerza aislada de los brazos. Necesitamos capacitar muchas cadenas musculares para mover una carga desde el suelo.

La mayor parte de nuestra masa muscular se concentra en la mitad inferior del cuerpo. Por eso, ejercicios como la sentadilla son tan imprescindibles. Pero nos olvidamos de los fundamentos, de la base donde nos apoyamos para hacerlas. Y aquí es donde reside el error crucial que muchas cometemos.

«El calzado convencional que hoy día utiliza la mayoría de las personas inhibe por completo la musculatura propia del pie, las articulaciones y la sensibilidad que necesitamos desarrollar para que el pie sea más estable y más competente», explica Puche.

Siempre lo decimos: si descuidamos la base, ¿cómo podemos esperar resultados óptimos? Nuestros pies son nuestro ‘core’ olvidado.

El ‘core’ en tus pies: la fuerza oculta

El pie, cuando está descalzo o con un calzado respetuoso, tiene una capacidad de movimiento y de reclutar fuerza mucho mayor. Esto se traduce directamente en un mejor equilibrio y una mayor potencia en cada movimiento. No es solo una cuestión de comodidad, es de rendimiento puro.

«Tenemos músculos que tienen origen e inserción dentro de la estructura del pie. Esta musculatura trabaja mucho más y mucho mejor si el pie está descalzo cuando hacemos ejercicio», revela Puche. Lo que llama el «core plantar» tiene una relación directa con la parte central del cuerpo: abdominales, flexores de cadera…

Con el pie libre, el dedo gordo, el pequeño y el talón se acoplan bien al suelo. Este «trípode podal» genera una estabilidad única. «Si los tres puntos de apoyo están sujetos correctamente al suelo, la bóveda plantar puede ser mucho más estable», asegura el experto. Y de ahí, la mejora se transfiere hacia arriba: tobillo, rodilla, cadera, lumbar…

Con 33 articulaciones por pie, activar esta maquinaria con una sentadilla descalza es un truco definitivo para sentir el trabajo y mejorar la calidad del movimiento. Entrenar con zapatillas que oprimen el pie limita la efectividad del ejercicio. Así de claro.

La transición inteligente: no de la noche a la mañana

Cada vez es más común ver gimnasios que permiten el entrenamiento descalzo, al menos en zonas habilitadas. Y si no puedes, hay una solución intermedia: el calzado respetuoso o minimalista, con punta ancha y suela fina y flexible.

¡Pero atención! No se trata de cambiar de la noche a la mañana. Nuestro cuerpo necesita una adaptación. «Hay que acostumbrarse al calzado minimalista. Si lo llevamos de un día para otro, puede que nos pase factura al tendón de Aquiles o a la fascia plantar», advierte Álvaro Puche.

Su consejo para una transición segura es progresar gradualmente. Comenzar con unos 1000 pasos al día la primera semana, aumentando a 2000 la segunda, a 3000 a partir de la quinta semana y llegar a los 6000 entre la sexta y la octava. Es un plan paso a paso para asegurar tu éxito.

Tu cuerpo te espera

Esta información es un impulso viral para tu salud. No se trata de una moda pasajera, sino de una recuperación de la funcionalidad natural de nuestro cuerpo. Un secreto que te puede ahorrar lesiones y multiplicar los beneficios de tu esfuerzo.

¿Estás preparada para desbloquear todo el potencial que tus pies siempre han tenido, pero que hemos escondido bajo capas de calzado ineficaz? La decisión de escuchar tu cuerpo es ahora más importante que nunca. ¿Cuál será tu primera sentadilla descalza?