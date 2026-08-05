Alicia Salcedo, investigadora: «El cos humà comença a perdre la forma física després de només cinc dies sense exercici»

Arriben les vacances, tanques l’ordinador, prepares la maleta i decideixes que és hora de donar un descans absolut a les teves sabatilles d’esport.
Sona al pla perfecte per desconnectar de l’estrès de l’any. No obstant això, la teva biologia té un compte enrere implacable que comença a córrer molt abans del que imagines.
Et mires al mirall al cap d’una setmana i sents que l’esforç de mesos ha començat a evaporar-se. (Sí, a nosaltres també ens ha passat aquesta frustrant sensació).
No són imaginacions teves ni cap tàstig diví. La ciència acaba de posar xifra exacta al moment en què el teu cos comença a perdre la forma física aconseguida.
L’apagada invisible del teu metabolisme a les 120 hores
Tendim a pensar que passar un parell de setmanes estirats a la tovallola no passa factura fins a la temuda tornada de setembre.
Però l’organisme humà és una màquina orientada a l’eficiència pura. Si deixes d’utilitzar una capacitat, el cervell interpreta que ha d’estalviar energia i destrueix les adaptacions aconseguides.
La investigadora Alicia Salcedo, experta de la Fundació Hit4Change de Brooklyn Fitboxing, alerta que només cinc dies d’inactivitat total basten per iniciar el procés de desentrenament.
En menys d’una setmana sense moure’t, els teus músculs redueixen de manera dràstica la seva capacitat per gestionar la glucosa i respondre a la insulina.
El ritme desigual de la pèrdua de força i resistència
No totes les teves capacitats físiques es deterioren al mateix ritme durant la parada d’estiu. El metabolisme és el primer caigut en la batalla.
La resistència cardiovascular és la següent a caure. Després de dues setmanes sense estímuls, notaràs que una simple pujada o pujar escales et deixa sense alè.
Per sort, la força muscular aguanta un poc més l’embat. “A partir de la sisena setmana ja es poden observar reduccions properes al 5% de la força màxima”, explica l’experta Salcedo.
Això no obstant, la bona notícia és que el cervell reté el benestar psicològic, la concentració i la claredat mental durant setmanes després de congelar l’exercici.
La dosi mínima obligatòria per no tornar a zero
Per evitar aquesta reculada no necessites tancar-te en un gimnàs xafogós ni mantenir rutines militars en ple agost.
Conservar una base física requereix un 70% menys d’esforç que haver de construir-la des de zero quan acabi la temporada d’estiu.
El secret rau a repartir microdosis de moviment estratègic. En calen prou amb dues sessions cardiovasculars de 20 minuts a la setmana per mantenir el teu cor a punt.
Combina-ho amb només una o dues pautes ràpides de força emprant el teu propi pes corporal al lloc on estiguis de descans.
Tip secret: El cos no entén de gimnasos ni de mancuernes, només reconeix estímuls. Nedar al mar, caminar a pas lleuger per la sorra o jugar a la platja compten exactament igual en el teu comptador metabòlic.
El mètode express de 10 minuts que substitueix el gimnàs
Si la calor o els plans espontanis et impedeixen dedicar mitja hora, existeix un pla de xoc instantani per a la teva massa muscular.
Substituir les passejades lentes per una tanda curta de 10 afluixaments i 12 elevacions de talons activa els grans grups musculars a l’instant.
Afegeix unes planxes abdominals o flexions sobre la paret de l’habitació de l’hotel per enviar la senyal biològica que els teus músculs continuen en actiu.
Aquesta senzilla rutina evita que la glucosa s’acumuli en forma de greix i manté les teves articulacions lliures de la rigidesa típica del sedentarisme.
L’error catastròfic que comet el 90% a les vacances
Existeix un error molt comú quan s’intenta mantenir la forma a l’estiu: plantejar-se l’entrenament amb la mateixa exigència que al mes de gener. Aquesta mentalitat del “tot o res” provoca que abandonis per complet l’activitat al segon dia per falta de ganes o cansament.
L’objectiu de l’estiu mai ha de ser trencar marques personals ni patir, sinó mantenir el motor al ralentí sense arribar a apagar-lo. Adapta les sessions a les hores més fresques del dia, afegeix música motivadora o fes-ho en companyia per transformar l’esforç en oci.
Vas a llençar per la borda el treball de tot l’any?
Començar el setembre amb sensació de pesadesa, falta d’aire i agulletes paralitzants és una elecció, no una fatalitat inevitable. Tens a les teves mans l’oportunitat de gaudir del sol i del descans sense condemnar el teu cos a un reinici dolorós.
Dedica deu minuts aquesta mateixa tarda a moure les articulacions abans que es compleixi la finestra crítica de les 120 hores.
Vas a deixar que cinc dies de sofà arruïnin mesos d’esforç o prefereixes mantenir-te en forma invertint el mínim temps possible?