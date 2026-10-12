Boris Cyrulnik revela la resiliencia: «Una estrategia de lucha contra la infelicidad para encontrar placer en la vida»

Nos han programado para «superarlo» todo. Una ruptura, una pérdida, un trauma. Nuestra sociedad nos empuja a ver el dolor como un obstáculo que se debe eliminar definitivamente, como algo que debemos dejar atrás para seguir adelante. Pero, ¿y si esa misma idea fuera nuestro principal saboteador emocional? ¿Si la presión por olvidar nos estuviera haciendo más daño que el propio sufrimiento?

Esta es la gran pregunta que descifra uno de los neuropsiquiatras más influyentes de nuestra era, Boris Cyrulnik. Su mensaje es claro, potente y, quizás, la revelación definitiva para miles de personas que luchan en silencio. Cyrulnik nos invita a mirar la resiliencia desde una perspectiva muy diferente, que desmontaría muchos de los mitos que nos han inculcado.

La verdad oculta detrás de la resiliencia

Boris Cyrulnik, el maestro de la resiliencia, con décadas de estudio sobre cómo las personas se rehacen después de vivencias profundamente dolorosas, lo tiene clarísimo. La resiliencia no es una varita mágica que borra lo que ha pasado, ni tampoco una obligación de ser feliz constantemente. Al contrario, es una herramienta para convivir con las cicatrices sin que nos paralicen.

La mayoría creemos que reconstruirse es volver al punto de partida, como si nada hubiera pasado. Pero la realidad es que el pasado forma parte de nosotros, para siempre.

Lo que nos plantea Cyrulnik en su libro «Le murmure des fantômes» es una idea que nos libera de la carga de ser perfectos. Nos dice: «Nadie pretende que la resiliencia sea una receta para la felicidad. En realidad, es una estrategia de lucha contra la infelicidad que permite arrancar placer de la vida, a pesar del murmullo de los fantasmas en el fondo de la memoria.» Una frase que nos coloca de lleno en una nueva manera de percibir la vida y nuestras emociones.

El error de intentar «superarlo todo»

Vivimos en una cultura que ha convertido el concepto de «superar» en una trampa mental casi insostenible. Se nos exige superar todo: una ruptura, una pérdida, una infancia difícil, el fracaso profesional, cualquier trauma. Esta palabra nos hace creer que hay un momento mágico en el que lo que pasó debería quedar atrás, olvidado para siempre.

Pero Cyrulnik, con su sabiduría, nos recuerda que reconstruirse no significa, de ninguna manera, volver a ser la persona que éramos antes del dolor. Hay heridas que no desaparecen, que forman parte de nuestro paisaje interior. Podemos aprender a vivir con ellas, hacer que su dolor disminuya, incluso pasar días sin pensar en ellas. Pero el «murmullo de los fantasmas» siempre estará ahí, para recordarnos que somos humanos.

Este enfoque rompe con la presión de transformar cada sufrimiento en un aprendizaje positivo o, peor aún, en un motivo de agradecimiento. No todos los golpes de la vida deben convertirse en lecciones brillantes. La resiliencia, en su esencia más pura, no nos promete la felicidad constante, sino la posibilidad real de seguir adelante a pesar de las heridas, encontrando igualmente placer en las cosas pequeñas.

Cuando el dolor es un compañero, no un enemigo

Entonces, ¿cómo debemos relacionarnos con estas viejas heridas que no terminan de cicatrizar del todo? La clave no es intentar borrarlas o convertirlas en falsas lecciones. Simplemente, basta con aceptar que el dolor nos acompañará a lo largo de la vida, pero eso no significa que deba ocuparlo todo, que nos defina por completo. Nuestra vida emocional es un mosaico complejo.

Podemos estar tristes y reír. Podemos sentir miedo y enamorarnos. Podemos añorar terriblemente a alguien y, al mismo tiempo, disfrutar de una tarde con nuestros amigos. Nada de esto es imposible si algo aún nos duele. Porque la vida continúa, y encuentra su manera de abrirse paso, incluso cuando el dolor permanece. Esta es la verdadera solución oculta para nuestra salud mental.

Esta idea no es del todo nueva, pero Cyrulnik la populariza con una lucidez que sorprende. Ya los psicólogos Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun hablaron de «crecimiento postraumático», describiendo cambios positivos que algunas personas experimentan después de situaciones extremas. Pero, atención, esto es una posibilidad, nunca una obligación. Nadie nos debe exigir encontrar una lección en el sufrimiento.

La magia ordinaria de la supervivencia

La resiliencia real no es la de los superhéroes invulnerables, como a menudo nos la pintan. No es necesario ser un individuo extraordinariamente fuerte, inmune a los golpes. La psicóloga Ann Masten lo acuñó como «magia ordinaria», una magia cotidiana que nos permite continuar viviendo a pesar de las dificultades. Los mecanismos que la facilitan son absolutamente normales y están al alcance de nuestra tribu.

Hablamos de nuestros vínculos afectivos, la familia, la comunidad, las capacidades personales que tenemos casi todas. Son estos pilares los que sostienen nuestro proceso de recuperación, nuestra capacidad de no rendirnos. Para ser resiliente, no es necesario ser un guerrero incansable, no es necesario poder con todo, ni olvidar y dejar de llorar nunca por lo que nos pasó. Simplemente, basta con seguir viviendo, así de sencillo.

El tiempo se agota para las creencias limitantes. Lo que Cyrulnik nos regala es una invitación a la paz, a liberarnos de la tiranía de la felicidad obligatoria y la superación constante. La vida con cicatrices no es una vida fallida; es una vida vivida, una vida auténtica.

Finalmente, la conclusión es tan simple como poderosa: somos quienes somos no gracias a lo que pasó, sino a pesar de ello. Las heridas y los momentos dolorosos son inevitables. Pero no podemos esperar a que desaparezcan para empezar a vivir; debemos aprender a habitar nuestra existencia con ellas. Y el dolor, cuando se acepta y se atiende, no es tan horroroso. Es solo un compañero silencioso que nos recuerda que estamos hechos de carne y hueso, de realidad pura. ¿No crees que ya era hora de entenderlo?