Ángela Fernández, psicóloga: Sufrir ansiedad o sentirse perdido no te convierte en una persona débil

En el vértigo del día a día, no es nada extraño sentir que la vida nos supera con una fuerza abrumadora. Esa sensación de no poder con todo, de estar profundamente triste o completamente envuelta en la ansiedad, a menudo activa una voz interna que, sin piedad, nos susurra que estamos fallando estrepitosamente. Esta autocrítica implacable, a veces tan oculta a primera vista como omnipresente en nuestra mente, convierte el sufrimiento en una carga casi insoportable. Nos hace creer que hay un error fundamental en nuestra manera de ser o de reaccionar ante las adversidades.

Pero, ¿qué pasaría si esta lectura de nuestros propios sentimientos más íntimos fuese, en realidad, una de las trampas más grandes y desorientadoras de nuestra mente? ¿Y si la solución a este ciclo vicioso de dolor y autocastigo fuera tan sencilla y accesible como cambiar radicalmente nuestra perspectiva interna? Una voz experta y autoritaria, pero al mismo tiempo sorprendentemente cómplice, nos invita a deshacernos de una idea profundamente arraigada en nuestra cultura y, demasiadas veces, destructiva para nuestro bienestar.

La revelación definitiva que cambia el juego

La psicóloga Ángela Fernández, una de las figuras más relevantes y respetadas en el campo de la salud mental a nivel estatal y autora del libro imprescindible «Está bien no estar bien. Cómo dejar de pelearte con tus emociones y vivir en paz» (Vergara), ha lanzado una verdad que podría ser el secreto mejor guardado y más liberador para nuestro bienestar emocional. Ella insiste con convicción que sentirse angustiado, triste o perdido en un momento determinado no nos convierte, bajo ningún concepto, en personas débiles ni defectuosas. Esta afirmación, que a primera vista parece obvia, tiene un poder casi viral que puede transformar para siempre la manera en que nos relacionamos con nosotras mismas y con nuestro mundo interior.

El error común, según sus propias palabras, no es sentirse mal o experimentar estas emociones intensas, sino la interpretación que hacemos de ese malestar intrínsecamente humano. «Sufrir no significa que haya algo mal en ellas. Significa, antes que nada, que están atravesando algo que les está resultando difícil«, afirma contundentemente. Esta distinción es definitiva porque rompe de golpe con la narrativa interna, y a menudo cruel, que nos dice «debería poder con esto» o «los demás no están así», comparándonos de manera injusta y poco realista con un ideal de perfección inalcanzable.

Estos pensamientos son el truco perfecto que nuestra propia mente utiliza para añadir una capa extra y totalmente innecesaria de dolor a lo que ya sentimos por la situación. Transforman una experiencia emocional completamente normal y esperable en una sentencia casi judicial contra nuestra propia persona. Y es aquí, precisamente, donde el dolor original se vuelve mucho más complejo, más profundo y, sin duda, mucho más difícil de gestionar para nuestra mente y nuestro corazón. No nos duele solo la situación en sí, sino también la culpa que sentimos por no afrontarla «bien» o por no ser lo suficientemente fuertes.

La verdadera valentía no radica en no sentir miedo ni duda, sino en aceptarlos y entender que forman parte intrínseca de nuestra fascinante, y a veces abrumadora, humanidad.

Por qué la vulnerabilidad es nuestra gran fortaleza oculta

La sociedad, con sus mensajes constantes de resiliencia ininterrumpida, éxito constante y felicidad obligatoria, a menudo nos empuja con una fuerza casi tirana a ocultar nuestra vulnerabilidad más profunda. Nos enseña desde muy pequeñas que mostrarnos débiles o dudosas es un signo inequívoco de derrota, que debemos mantener una cara de «todo va bien» cueste lo que cueste. Pero la psicóloga Ángela Fernández nos recuerda con una claridad desarmante que la vulnerabilidad no es una excepción a nuestra existencia, sino una parte inherente y fundamental de la condición humana. «Somos seres humanos, y nuestra vulnerabilidad forma parte de nosotros«, subraya, invitándonos a una aceptación profunda y liberadora de nuestro yo más auténtico.

Esta aceptación, sin embargo, no significa en ningún caso resignación pasiva, ni normalizar un sufrimiento innecesario o perpetuo. Al contrario, es el beneficio estrella de esta nueva y revolucionaria perspectiva: nos libera de las cadenas de la autocrítica para poder actuar de manera mucho más efectiva y constructiva. Entender que sentirse triste, ansioso o incapaz a veces es una respuesta lógica y esperable ante determinadas circunstancias, nos permite dejar de luchar inútilmente contra nuestras propias emociones y, en cambio, abordar la causa real del malestar. Es un acto de profundo amor propio y una solución brillante para salir del bucle infinito de autocastigo que nos agota sin sentido.

De hecho, cuando la situación nos supera completamente, pedir ayuda profesional o apoyarse en el entorno cercano y de confianza no es, como nos han hecho creer, un signo de fragilidad o de debilidad moral. Es, según Fernández, «una forma más de escucharnos, respetarnos y cuidarnos» con la misma dedicación que cuidamos a un ser querido. Esta valiente acción, lejos de demostrar alguna flaqueza, demuestra una fortaleza real e innegable: la de reconocer nuestras propias limitaciones humanas y actuar con una inteligencia emocional sorprendente. Es, de hecho, una inversión inteligente en nuestro propio bienestar, un ahorro brutal de sufrimiento innecesario que demasiadas veces aceptamos como parte de nuestro destino.

El impacto viral de una aceptación imprescindible

Esta comprensión profunda y transformadora, que la psicóloga Ángela Fernández defiende con una claridad y una pasión admirables, no es solo una idea innovadora; es un movimiento imparable que está ganando terreno y que ya es viral en los ámbitos de la salud mental y el bienestar personal. La conexión contextual con nuestro mundo actual es más que clara: estamos viviendo un momento histórico donde la sociedad comienza, por fin, a romper con el tabú ancestral de las emociones negativas, reconociendo la importancia crucial de la salud mental en igualdad de condiciones con la física. Esta nueva y esperanzadora tendencia nos invita a una mayor inteligencia emocional colectiva, que beneficia a todo nuestro tejido social.

Adoptar esta perspectiva no es, de ninguna manera, una opción secundaria, sino una necesidad imprescindible para cualquiera que quiera vivir con más paz interior y menos presión autoimpuesta. La presión constante por mantener una fachada de perfección inalterable es agotadora para nuestra energía mental y nuestro preciado bolsillo emocional, robándonos la capacidad genuina de disfrutar del presente y de la belleza del instante. Es hora de entender que nuestra humanidad es compleja, imperfecta y maravillosamente real, y precisamente en esa imperfección radica nuestra auténtica belleza y, paradójicamente, nuestra más grande fuerza.

Una decisión que no puede esperar

No hay tiempo que perder en la culpabilidad autoimpuesta. Cada minuto que pasamos juzgándonos sin piedad por sentirnos ansiosas, tristes o perdidas es un minuto menos de energía vital que podríamos y deberíamos dedicar a buscar soluciones reales y efectivas para nuestro bienestar. El mensaje de Ángela Fernández es claro y resonante: esta verdad oculta, a veces tan bien escondida bajo capas de creencias erróneas y prejuicios sociales, es una herramienta definitiva para nuestra salud emocional y mental. No es solo una teoría abstracta, sino una guía práctica y aplicable para la vida cotidiana de cada una de nosotras.

En un mundo que a menudo nos exige ser siempre fuertes, recordar con ternura que sentirse vulnerable no es un defecto humano, sino una característica humana imprescindible y bella, es un acto de pura revolución personal. ¿Estás preparada para liberarte, de una vez por todas, de la carga opresiva de la perfección y abrazar tu auténtica, compleja y poderosa fortaleza?