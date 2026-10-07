Ángela Fernández, psicòloga: Patir ansietat o sentir-se perdut no et converteix en una persona feble

En el vertigen del dia a dia, no és gens estrany sentir que la vida ens sobrepassa amb una força aclaparadora. Aquella sensació de no poder amb tot, d’estar profundament trista o completament embolcallada en l’ansietat, sovint activa una veu interna que, sense pietat, ens murmura que estem fallant estrepitosament. Aquesta autocrítica implacable, de vegades tan oculta a primera vista com omnipresent en la nostra ment, converteix el patiment en una càrrega gairebé insuportable. Ens fa creure que hi ha un error fonamental en la nostra manera de ser o de reaccionar davant les adversitats.
Però, què passaria si aquesta lectura dels nostres propis sentiments més íntims fos, en realitat, una de les trampes més grans i desorientadores de la nostra ment? I si la solució a aquest cicle viciós de dolor i autocàstig fos tan senzilla i accessible com canviar radicalment la nostra perspectiva interna? Una veu experta i autoritària, però alhora sorprenentment còmplice, ens convida a desfer-nos d’una idea profundament arrelada en la nostra cultura i, massa sovint, destructiva per al nostre benestar.
La revelació definitiva que canvia el joc
La psicòloga Ángela Fernández, una de les figures més rellevants i respectades en el camp de la salut mental a nivell estatal i autora del llibre imprescindible “Está bien no estar bien. Cómo dejar de pelearte con tus emociones y vivir en paz” (Vergara), ha llançat una veritat que podria ser el secret millor guardat i més alliberador per al nostre benestar emocional. Ella insisteix amb convicció que sentir-se angoixat, trist o perdut en un moment determinat no ens converteix, sota cap concepte, en persones febles ni defectuoses. Aquesta afirmació, que a primera vista sembla òbvia, té un poder gairebé viral que pot transformar per sempre la manera com ens relacionem amb nosaltres mateixes i amb el nostre món interior.
L’error comú, segons les seves pròpies paraules, no és sentir-se malament o experimentar aquestes emocions intenses, sinó la interpretació que fem d’aquest malestar intrínsecament humà. “Patir no significa que hi hagi res malament en elles. Significa, abans que res, que estan travessant alguna cosa que els està resultant difícil“, afirma contundentment. Aquesta distinció és definitiva perquè trenca de cop amb la narrativa interna, i sovint cruel, que ens diu “hauria de poder amb això” o “els altres no estan així”, comparant-nos de manera injusta i poc realista amb un ideal de perfecció inassolible.
Aquests pensaments són el truc perfecte que la nostra pròpia ment utilitza per afegir una capa extra i totalment innecessària de dolor al que ja sentim per la situació. Transformen una experiència emocional completament normal i esperable en una sentència gairebé judicial contra la nostra pròpia persona. I és aquí, precisament, on el dolor original es torna molt més complex, més profund i, sens dubte, molt més difícil de gestionar per a la nostra ment i el nostre cor. No ens dol només la situació en si, sinó també la culpa que sentim per no afrontar-la “bé” o per no ser prou fortes.
La verdadera valentia no rau en no sentir por ni dubte, sinó en acceptar-los i entendre que formen part intrínseca de la nostra fascinant, i de vegades aclaparadora, humanitat.
Per què la vulnerabilitat és la nostra gran fortalesa oculta
La societat, amb els seus missatges constants de resiliència ininterrompuda, èxit constant i felicitat obligatòria, sovint ens empeny amb una força gairebé tirana a amagar la nostra vulnerabilitat més profunda. Ens ensenya des de ben petites que mostrar-nos febles o dubtoses és un signe inequívoc de derrota, que hem de mantenir una cara de “tot va bé” costi el que costi. Però la psicòloga Ángela Fernández ens recorda amb una claredat desarmadora que la vulnerabilitat no és una excepció a la nostra existència, sinó una part inherent i fonamental de la condició humana. “Som éssers humans, i la nostra vulnerabilitat forma part de nosaltres“, subratlla, convidant-nos a una acceptació profunda i alliberadora del nostre jo més autèntic.
Aquesta acceptació, però, no significa en cap cas resignació passiva, ni normalitzar un patiment innecessari o perpetu. Al contrari, és el benefici estrella d’aquesta nova i revolucionària perspectiva: ens allibera de les cadenes de l’autocrítica per poder actuar de manera molt més efectiva i constructiva. Entendre que sentir-se trist, ansiós o incapaç de vegades és una resposta lògica i esperable davant determinades circumstàncies, ens permet deixar de lluitar inútilment contra les nostres pròpies emocions i, en canvi, abordar la causa real del malestar. És un acte de profund amor propi i una solució brillant per sortir del bucle infinit d’autocàstig que ens esgota sense sentit.
De fet, quan la situació ens supera completament, demanar ajuda professional o recolzar-se en l’entorn proper i de confiança no és, com ens han fet creure, un signe de fragilitat o de feblesa moral. És, segons Fernández, “una forma més d’escoltar-nos, respectar-nos i cuidar-nos” amb la mateixa dedicació que cuidem un ésser estimat. Aquesta valenta acció, lluny de demostrar cap flaquesa, demostra una fortalesa real i innegable: la de reconèixer les nostres pròpies limitacions humanes i actuar amb una intel·ligència emocional sorprenent. És, de fet, una inversió intel·ligent en el nostre propi benestar, un estalvi brutal de sofriment innecessari que massa sovint acceptem com a part del nostre destí.
L’impacte viral d’una acceptació imprescindible
Aquesta comprensió profunda i transformadora, que la psicòloga Ángela Fernández defensa amb una claredat i una passió admirables, no és només una idea innovadora; és un moviment imparable que està guanyant terreny i que ja és viral en els àmbits de la salut mental i el benestar personal. La connexió contextual amb el nostre món actual és més que clara: estem vivint un moment històric on la societat comença, per fi, a trencar amb el tabú ancestral de les emocions negatives, reconeixent la importància cabdal de la salut mental en igualtat de condicions amb la física. Aquesta nova i esperançadora tendència ens convida a una major intel·ligència emocional col·lectiva, que beneficia a tot el nostre teixit social.
Adoptar aquesta perspectiva no és, de cap manera, una opció secundària, sinó una necessitat imprescindible per a qualsevol que vulgui viure amb més pau interior i menys pressió autoimposada. La pressió constant per mantenir una façana de perfecció inalterable és esgotadora per a la nostra energia mental i la nostra preciosa butxaca emocional, robant-nos la capacitat genuïna de gaudir del present i de la bellesa de l’instant. És hora d’entendre que la nostra humanitat és complexa, imperfecta i meravellosament real, i precisament en aquesta imperfecció rau la nostra autèntica bellesa i, paradoxalment, la nostra més gran força.
Una decisió que no pot esperar
No hi ha temps per perdre en la culpabilitat autoimposada. Cada minut que passem jutjant-nos sense pietat per sentir-nos ansioses, tristes o perdudes és un minut menys d’energia vital que podríem i hauríem de dedicar a buscar solucions reals i efectives per al nostre benestar. El missatge d’Ángela Fernández és clar i ressonant: aquesta veritat oculta, de vegades tan ben amagada sota capes de creences errònies i prejudicis socials, és una eina definitiva per a la nostra salut emocional i mental. No és només una teoria abstracta, sinó una guia pràctica i aplicable per a la vida quotidiana de cadascuna de nosaltres.
En un món que sovint ens exigeix ser sempre fortes, recordar amb tendresa que sentir-se vulnerable no és un defecte humà, sinó una característica humana imprescindible i bella, és un acte de pura revolució personal. Estàs preparada per alliberar-te, d’una vegada per totes, de la càrrega opressiva de la perfecció i abraçar la teva autèntica, complexa i poderosa fortalesa?