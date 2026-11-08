Uno de cada cinco hombres mayores de 50 sufrirá una fractura por osteoporosis: la enfermedad silenciosa que pasa desapercibida

La osteoporosis no es solo una cuestión de mujeres. El punto de partida oficial es claro: las fracturas por fragilidad según la OMS suelen ocurrir después de traumatismos leves y son la principal consecuencia clínica de la osteoporosis, aunque a menudo pasan desapercibidas hasta el primer susto serio.
En hombres, el problema tiene un componente silencioso: se diagnostica menos, se sospecha tarde y se confunde con cosas de la edad. Pero hay un dato que reordena la conversación y obliga a mirar el riesgo de otra manera.
El dato clave es este: uno de cada cinco hombres mayores de 50 años sufrirá una fractura por fragilidad asociada a osteoporosis a lo largo de su vida. No es una cifra para generar alarma, sino para ajustar expectativas: el riesgo existe, es frecuente y no se limita a la cadera. También incluye columna, muñeca y otras fracturas con un gran impacto en la autonomía.
Por qué la osteoporosis masculina pasa desapercibida y cuando aparece ya es tarde
La osteoporosis no duele por sí misma. Lo que duele es la consecuencia: la fractura. En hombres, el retraso diagnóstico se explica por tres motivos repetidos en consulta: se da por hecho que el hueso masculino aguanta, se atribuyen síntomas al desgaste y se pide densitometría tarde, cuando ya ha habido un evento.
El resultado es una paradoja: hay hombres con pérdida de masa ósea relevante que no entran en el radar clínico hasta que sufren una fractura tras una caída menor, un giro mal hecho o un impacto que no debería romper un hueso.
Señales que no parecen osteoporosis, pero obligan a sospechar
- Pérdida de altura progresiva, aunque sea leve.
- Dolor dorsal o lumbar persistente sin causa clara, sobre todo si aparece después de un esfuerzo pequeño.
- Cifosis o joroba que progresa con los años.
- Fractura tras una caída desde la misma altura o un golpe menor.
- Antecedentes familiares de fractura de cadera o osteoporosis.
Qué se considera fractura por fragilidad
La OMS lo define de manera práctica: fracturas producidas por traumatismos de baja energía, como una caída desde una posición de pie. Lo más importante no es la etiqueta, sino el mensaje clínico: si el mecanismo fue leve, la fractura se interpreta como un aviso de fragilidad ósea, aunque el paciente nunca haya tenido osteoporosis en su historial.
Quién tiene más riesgo a partir de los 50 y qué factores lo disparan
En hombres, la osteoporosis suele aparecer más tarde que en mujeres, pero no siempre por la misma causa. Hay un grupo de osteoporosis primaria ligada al envejecimiento y otro grupo muy relevante de osteoporosis secundaria, en el que el hueso pierde densidad por enfermedades o tratamientos.
Esto cambia el enfoque: no basta con preguntar la edad. Hay que preguntar qué ha pasado en el cuerpo, qué fármacos se toman y qué hábitos se han acumulado durante años.
Factores de riesgo que merecen revisión médica
- Corticoides durante meses (por ejemplo, por enfermedades inflamatorias o respiratorias).
- Tratamientos hormonales que reducen la testosterona, como la terapia de privación androgénica en cáncer de próstata.
- Hipogonadismo o niveles bajos de testosterona clínicamente relevantes.
- Tabaco y consumo elevado de alcohol.
- Bajo peso o pérdida de peso marcada en poco tiempo.
- Enfermedad renal, alteraciones tiroideas no controladas, malabsorción o déficits nutricionales.
- Sedentarismo y poca exposición a ejercicios de carga.
Cómo detectarlo a tiempo: densitometría, riesgo de fractura y la pregunta correcta
La prueba más conocida es la densitometría ósea (DXA), que estima la densidad mineral ósea y ayuda a clasificar el riesgo. Pero la decisión no debería ser me la hago porque sí, sino me la hago porque tengo un perfil que puede beneficiarse de detectar fragilidad antes de una fractura.
Además, el riesgo no depende solo de la densidad. La edad, las caídas, los antecedentes y algunos tratamientos pueden elevar el riesgo incluso con densidades que no parecen dramáticas. Por eso, en la práctica clínica se combinan datos y se utilizan herramientas de estimación de riesgo cuando corresponde.
Cuándo conviene preguntar por una densitometría
- Después de una fractura por traumatismo leve, aunque el paciente se encuentre bien.
- Si hay corticoides mantenidos o tratamientos que afectan al hueso.
- Si hay pérdida de altura, dolor de espalda persistente o cifosis progresiva.
- Si hay varios factores de riesgo acumulados, aunque no haya síntomas.
Lo que más reduce fracturas no es un suplemento: es un plan completo
La prevención útil suele ser multicomponente: fuerza, equilibrio, hábitos y, cuando corresponde, tratamiento farmacológico. Aquí conviene separar dos ideas que se mezclan demasiado: me cuido no equivale a no me fracturo, y tomo algo para el hueso no sustituye reducir el riesgo de caídas.
El objetivo real es doble: mejorar la calidad del hueso y disminuir la probabilidad de caer o fracturarse ante un golpe menor.
Medidas con impacto directo en salud ósea y caídas
- Entrenamiento de fuerza 2 a 3 días por semana, adaptado al nivel.
- Trabajo de equilibrio y estabilidad, sobre todo si ya ha habido tropiezos o inseguridad al caminar.
- Proteína suficiente y dieta con aporte adecuado de calcio, sin depender de un único alimento.
- Vitamina D solo cuando está indicada por criterio clínico, evitando la automedicación.
- Revisión de visión, calzado y medicación que pueda favorecer mareos.
- Higiene del hogar: alfombras, iluminación, escalones y soportes en el baño.
Tabla rápida: señales, acción recomendada y objetivo
|Situación
|Qué hacer
|Qué se busca
|Fractura tras una caída leve
|Valoración de fragilidad ósea y riesgo
|Evitar una segunda fractura
|Corticoides durante meses
|Revisar prevención ósea y seguimiento
|Reducir pérdida de densidad
|Pérdida de altura o dolor dorsal persistente
|Descartar fracturas vertebrales y valorar DXA
|Detectar osteoporosis silenciosa
|Tratamiento que baja testosterona
|Plan óseo específico con control médico
|Reducir fracturas vertebrales y de cadera
|Caídas repetidas o inseguridad al caminar
|Equilibrio, fuerza y revisión de factores
|Menos caídas, menos fracturas
Qué cambia cuando se detecta a tiempo
El punto más relevante es que la osteoporosis masculina es tratable y prevenible en gran parte de sus consecuencias. Detectar fragilidad antes de la primera fractura o justo después de una fractura leve permite actuar con estrategia: ajustar fármacos de riesgo si es necesario, iniciar tratamiento cuando está indicado y reforzar fuerza y equilibrio para disminuir caídas.
La cifra de uno de cada cinco no pretende etiquetar a todos los hombres de 50 como pacientes. Sirve para algo más útil: recordar que la osteoporosis también está en hombres y que, si aparecen señales o factores de riesgo, no es prudente esperar una fractura seria para empezar a hacer preguntas.