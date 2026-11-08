Un de cada cinc homes majors de 50 patirà una fractura per osteoporosi: la malaltia silenciosa que passa desapercebuda

L’osteoporosi no és només una qüestió de dones. El punt de partida oficial és clar: les fractures per fragilitat segons l’OMS solen produir-se després de traumatismes lleus i són la principal conseqüència clínica de l’osteoporosi, tot i que sovint passen desapercebudes fins al primer ensurt seriós.
En homes, el problema té un component silenciós: es diagnostica menys, se sospita tard i es confon amb coses de l’edat. Però hi ha una dada que reordena la conversa i obliga a mirar el risc d’una altra manera.
La dada clau és aquesta: un de cada cinc homes majors de 50 anys patirà una fractura per fragilitat associada a osteoporosi al llarg de la vida. No és una xifra per generar alarma, sinó per ajustar expectatives: el risc existeix, és freqüent i no es limita al maluc. També inclou columna, canell i altres fractures amb un gran impacte en l’autonomia.
Per què l’osteoporosi masculina passa desapercebuda i quan apareix ja és tard
L’osteoporosi no fa mal per si mateixa. El que fa mal és la conseqüència: la fractura. En homes, el retard diagnòstic s’explica per tres motius repetits a consulta: es dona per fet que l’os masculí aguanta, s’atribueixen símptomes a desgast i es demana densitometria tard, quan ja hi ha hagut un esdeveniment.
El resultat és una paradoxa: hi ha homes amb pèrdua de massa òssia rellevant que no entren al radar clínic fins que pateixen una fractura després d’una caiguda menor, un gir mal fet o un impacte que no hauria de trencar un os.
Senyals que no semblen osteoporosi, però obliguen a sospitar
- Pèrdua d’alçada progressiva, encara que sigui lleu.
- Dolor dorsal o lumbar persistent sense causa clara, sobretot si apareix després d’un esforç petit.
- Cifosi o gepa que progressa amb els anys.
- Fractura després d’una caiguda des de la mateixa alçada o un cop menor.
- Antecedents familiars de fractura de maluc o osteoporosi.
Què es considera fractura per fragilitat
L’OMS ho defineix de manera pràctica: fractures produïdes per traumatismes de baixa energia, com una caiguda des d’una posició dreta. El més important no és l’etiqueta, sinó el missatge clínic: si el mecanisme va ser lleu, la fractura s’interpreta com un avís de fragilitat òssia, encara que el pacient mai hagi tingut osteoporosi al seu historial.
Qui té més risc a partir dels 50 i quins factors el disparen
En homes, l’osteoporosi sol aparèixer més tard que en dones, però no sempre per la mateixa causa. Hi ha un grup d’osteoporosi primària lligada a l’envelliment i un altre grup molt rellevant d’osteoporosi secundària, en què l’os perd densitat per malalties o tractaments.
Això canvia l’enfocament: no n’hi ha prou amb preguntar l’edat. Cal preguntar què ha passat al cos, quins fàrmacs es prenen i quins hàbits s’han acumulat durant anys.
Factors de risc que mereixen revisió mèdica
- Corticoides durant mesos (per exemple, per malalties inflamatòries o respiratòries).
- Tractaments hormonals que redueixen la testosterona, com la teràpia de privació androgènica en càncer de pròstata.
- Hipogonadisme o nivells baixos de testosterona clínicament rellevants.
- Tabac i consum elevat d’alcohol.
- Baix pes o pèrdua de pes marcada en poc temps.
- Malaltia renal, alteracions tiroïdals no controlades, malabsorció o dèficits nutricionals.
- Sedentarisme i poca exposició a exercicis de càrrega.
Com detectar-ho a temps: densitometria, risc de fractura i la pregunta correcta
La prova més coneguda és la densitometria òssia (DXA), que estima la densitat mineral òssia i ajuda a classificar el risc. Però la decisió no hauria de ser me’n faig una perquè sí, sinó me la faig perquè tinc un perfil que pot beneficiar-se de detectar fragilitat abans d’una fractura.
A més, el risc no depèn només de la densitat. L’edat, les caigudes, els antecedents i alguns tractaments poden elevar el risc fins i tot amb densitats que no semblen dramàtiques. Per això, a la pràctica clínica es combinen dades i s’utilitzen eines d’estimació de risc quan correspon.
Quan convé preguntar per una densitometria
- Després d’una fractura per traumatisme lleu, encara que el pacient es trobi bé.
- Si hi ha corticoides mantinguts o tractaments que afecten l’os.
- Si hi ha pèrdua d’alçada, dolor d’esquena persistent o cifosi progressiva.
- Si hi ha diversos factors de risc acumulats, encara que no hi hagi símptomes.
El que més redueix fractures no és un suplement: és un pla complet
La prevenció útil sol ser multicomponent: força, equilibri, hàbits i, quan correspon, tractament farmacològic. Aquí convé separar dues idees que es barregen massa: em cuido no equival a no em fracturo, i prenc alguna cosa per a l’os no substitueix reduir el risc de caigudes.
L’objectiu real és doble: millorar la qualitat de l’os i disminuir la probabilitat de caure o de fracturar-se davant un cop menor.
Mesures amb impacte directe en salut òssia i caigudes
- Entrenament de força 2 a 3 dies per setmana, adaptat al nivell.
- Treball d’equilibri i estabilitat, sobretot si ja hi ha hagut ensopegades o inseguretat en caminar.
- Proteïna suficient i dieta amb aportació adequada de calci, sense dependre d’un únic aliment.
- Vitamina D només quan està indicada per criteri clínic, evitant l’automedicació.
- Revisió de visió, calçat i medicació que pugui afavorir marejos.
- Higiene de la llar: catifes, il·luminació, esglaons i suports al bany.
Taula ràpida: senyals, acció recomanada i objectiu
|Situació
|Què fer
|Què es busca
|Fractura després d’una caiguda lleu
|Valoració de fragilitat òssia i risc
|Evitar una segona fractura
|Corticoides durant mesos
|Revisar prevenció òssia i seguiment
|Reduir pèrdua de densitat
|Pèrdua d’alçada o dolor dorsal persistent
|Descartar fractures vertebrals i valorar DXA
|Detectar osteoporosi silenciosa
|Tractament que baixa testosterona
|Pla ossi específic amb control mèdic
|Reduir fractures vertebrals i de maluc
|Caigudes repetides o inseguretat en caminar
|Equilibri, força i revisió de factors
|Menys caigudes, menys fractures
Què canvia quan es detecta a temps
El punt més rellevant és que l’osteoporosi masculina és tractable i prevenible en gran part de les seves conseqüències. Detectar fragilitat abans de la primera fractura o just després d’una fractura lleu permet actuar amb estratègia: ajustar fàrmacs de risc si s’escau, iniciar tractament quan està indicat i reforçar força i equilibri per disminuir caigudes.
La xifra d’un de cada cinc no pretén etiquetar tots els homes de 50 com a pacients. Serveix per a una cosa més útil: recordar que l’osteoporosi també és en homes i que, si apareixen senyals o factors de risc, no és prudent esperar una fractura seriosa per començar a fer preguntes.