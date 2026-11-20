Lo hemos visto en los baños de nuestras abuelas, en tiendas de productos ecológicos y como el gran consejo de los defensores de todo lo natural. El jabón de Marsella tiene una fama de pureza casi sagrada, pero una experta en farmacia ha decidido romper el silencio para darnos una noticia que no esperábamos.

No todo lo que es «natural» es necesariamente bueno para tu cuerpo. De hecho, el uso continuado de este jabón para la higiene personal podría estar detrás de esas picazones, sequedad extrema o irritaciones que no consigues calmar con ninguna crema.

Seguro que te ha pasado. Buscas una alternativa sin químicos, compras la famosa pastilla con olor a limpio y esperas resultados milagrosos. Pero la realidad es que tu piel, ese órgano vivo y delicado, tiene unas necesidades que el jabón tradicional no siempre respeta.

La advertencia es clara: lo que es excelente para lavar ropa delicada o quitar manchas difíciles, puede ser una auténtica lija para tu rostro y tu cuerpo. La farmacéutica desvela que el problema radica en algo tan invisible como fundamental: el pH.

La batalla del pH: Por qué tu piel está sufriendo

La clave de esta alerta reside en la química más básica. Nuestra piel tiene un pH ligeramente ácido (alrededor de 5.5) que actúa como un escudo protector contra bacterias y agresiones externas. El jabón de Marsella, por su proceso de saponificación, suele ser muy alcalino.

Cuando aplicas este jabón, estás alterando bruscamente este equilibrio natural. Es como si tuvieras la puerta de casa abierta de par en par: dejas la piel totalmente expuesta y vulnerable. El resultado es la famosa sensación de «tirantez» que muchas confunden erróneamente con limpieza profunda.

Dato clave: El jabón de Marsella auténtico está compuesto por un 72% de aceites vegetales, lo cual es genial para el medio ambiente, pero su alta capacidad de limpieza elimina también los lípidos naturales que mantienen tu piel hidratada.

A diferencia de los geles modernos diseñados específicamente para el cuerpo (los llamados syndets o jabones sin jabón), el Marsella es demasiado agresivo para las zonas más sensibles. Es un limpiador tan potente que acaba «barriendo» lo bueno junto con lo malo.

Del sarpullido a la dermatitis: Riesgos reales

Para personas con piel seca, sensible o con tendencia atópica, este consejo puede ser la diferencia entre una piel sana y un brote de dermatitis. La farmacéutica señala que el uso de este producto puede agravar eczemas y provocar una descamación que tardará semanas en repararse.

Además, existe el riesgo de las falsificaciones. Muchas pastillas que se venden como jabón de Marsella contienen perfumes sintéticos y colorantes que añaden un extra de irritación. Si ya de por sí el original es fuerte, las copias industriales son un cóctel explosivo para tu dermis.

*(A nosotros nos encanta el aroma a limpio, pero preferimos dejarlo para las sábanas o la colada a mano antes que para nuestra rutina de ducha).*

Truco: Si te resistes a abandonar el formato pastilla, busca jabones que especifiquen que son «sobregrasos» o con pH neutro. Tu piel se sentirá elástica y jugosa en lugar de acartonada.

¿Para qué SÍ debemos usar el jabón de Marsella?

No hace falta tirarlo a la basura. Este clásico sigue teniendo un lugar de honor en el hogar, pero lejos del neceser de belleza. Es un desinfectante natural increíble para lavar los pinceles de maquillaje, las esponjas o incluso para tratar manchas de grasa en la ropa antes de meterla a la lavadora.

También es ideal para quien busca un hogar residuo cero en la limpieza de la vajilla o suelos de piedra natural. Es ecológico, biodegradable y muy económico, pero recuerda: es un producto de limpieza, no un cosmético.

La farmacéutica insiste en que la cosmética ha avanzado lo suficiente como para ofrecernos soluciones respetuosas. No hace falta volver al siglo XIX para ser «natural». La ciencia hoy nos permite ser verdes y saludables al mismo tiempo.

Veredicto final: Escucha tu barrera cutánea

La moda de lo ancestral a veces nos hace olvidar el sentido común. La advertencia de esta experta es un recordatorio necesario de que nuestra piel es nuestra primera línea de defensa y que debemos tratarla con mimo científico.

El jabón de Marsella es un tesoro del patrimonio francés, pero su lugar es en el lavadero, no en el baño. Es hora de dejar los mitos a un lado y empezar a usar productos que realmente entiendan la biología de nuestra piel.

¿Vas a seguir arriesgando tu hidratación por un consejo antiguo? ¡Yo ya he pasado mi pastilla de Marsella al armario de la limpieza. Mi cara me lo ha agradecido desde el minuto uno!

¿Te gustaría que te recomendara alternativas sólidas que sí respeten el pH de tu piel para una ducha de lujo?