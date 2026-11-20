Ho hem vist als banys de les nostres àvies, en botigues de productes ecològics i com el gran consell dels defensors de tot lo natural. El sabó de Marsella té una fama de puresa gairebé sagrada, però una experta en farmàcia ha decidit trencar el silenci per donar-nos una notícia que no esperàvem.
No tot el que és “natural” és necessàriament bo per al teu cos. De fet, l’ús continuat d’aquest sabó per a la higiene personal podria estar darrere d’aquelles picors, sequedat extrema o irritacions que no aconsegueixes calmar amb cap crema.
Segur que t’ha passat. Busques una alternativa sense químics, compres la famosa pastilla amb olor de net i esperes resultats miraculosos. Però la realitat és que la teva pell, aquest òrgan viu i delicat, té unes necessitats que el sabó tradicional no sempre respecta.
L’advertència és clara: el que és excel·lent per rentar la roba delicada o treure taques difícils, pot ser una autèntica llima per al teu rostre i el teu cos. La farmacèutica desvela que el problema rau en una cosa tan invisible com fonamental: el pH.
La batalla del pH: Per què la teva pell està patint
La clau d’aquesta alerta resideix en la química més bàsica. La nostra pell té un pH lleugerament àcid (al voltant de 5.5) que actua com un escut protector contra bacteris i agressions externes. El sabó de Marsella, pel seu procés de saponificació, sol ser molt alcalí.
Quan apliques aquest sabó, estàs alterant bruscament aquest equilibri natural. És com si tinguessis la porta de casa oberta de bat a bat: deixes la pell totalment exposada i vulnerable. El resultat és la famosa sensació de “tirantor” que moltes confonen erròniament amb neteja profunda.
Dada clau: El sabó de Marsella autèntic està compost per un 72% d’olis vegetals, la qual cosa és genial per al medi ambient, però la seva alta capacitat de neteja elimina també els lípids naturals que mantenen la teva pell hidratada.
A diferència dels gels moderns dissenyats específicament per al cos (els anomenats syndets o sabons sense sabó), el Marsella és massa agressiu per a les zones més sensibles. És un netejador tan potent que acaba “escombrant” el que és bo juntament amb el que és dolent.
Del sarpullit a la dermatitis: Riscos reals
Per a persones amb pell seca, sensible o amb tendència atòpica, aquest consell pot ser la diferència entre una pell sana i un brot de dermatitis. La farmacèutica assenyala que l’ús d’aquest producte pot agreujar èczemes i provocar una descamació que trigarà setmanes a reparar-se.
A més, existeix el risc de les falsificacions. Moltes pastilles que es venen com a sabó de Marsella contenen perfums sintètics i colorants que afegeixen un extra d’irritació. Si ja de per si l’original és fort, les còpies industrials són un còctel explosiu per a la teva dermis.
*(A nosaltres ens encanta l’aroma de net, però preferim deixar-lo per als llençols o la bugada a mà abans que per a la nostra rutina de dutxa).*
Truc: Si et resisteixes a abandonar el format pastilla, busca sabons que especifiquin que són “sobregreixosos” o amb pH neutre. La teva pell se sentirà elàstica i sucosa en lloc d’acartonada.
Per a què SÍ hem de fer servir el sabó de Marsella?
No cal llençar-lo a la brossa. Aquest clàssic segueix tenint un lloc d’honor a la llar, però lluny del necesser de bellesa. És un desinfectant natural increïble per rentar els pinzells de maquillatge, les esponges o fins i tot per tractar taques de greix a la roba abans de ficar-la a la rentadora.
També és ideal per a qui busca una llar residu zero en la neteja de la vaixella o terres de pedra natural. És ecològic, biodegradable i molt econòmic, però recorda: és un producte de neteja, no un cosmètic.
La farmacèutica insisteix que la cosmètica ha avançat prou com per oferir-nos solucions respectuoses. No cal tornar al segle XIX per ser “natural”. La ciència avui ens permet ser verds i saludables al mateix temps.
Veredicte final: Escolta la teva barrera cutània
La moda de lo ancestral de vegades ens fa oblidar el sentit comú. L’advertència d’aquesta experta és un recordatori necessari que la nostra pell és la nostra primera línia de defensa i que hem de tractar-la amb mimitge científic.
El sabó de Marsella és un tresor del patrimoni francès, però el seu lloc és al safareig, no al lavabo. És hora de deixar els mites a un costat i començar a fer servir productes que realment entenguin la biologia de la nostra pell.
Vei seguir arriscant la teva hidratació per un consell antic? Jo ja he passat la meva pastilla de Marsella a l’armari de la neteja. La meva cara m’ho ha agraït des del minut u!
T’agradaria que et recomanés alternatives sòlides que sí que respectin el pH de la teva pell per a una dutxa de luxe?