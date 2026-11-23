Durante décadas nos han repetido hasta el cansancio que una copa de vino al día era el secreto de la longevidad y el mejor amigo de nuestro corazón. Pues bien, todo era una falacia.

El reconocido cardiólogo José Abellán ha decidido alzar la voz en este inicio de 2026 para desmontar lo que él llama «el mito más grande de la historia de la medicina». El alcohol, por mucho que nos guste creer lo contrario, no es un medicamento y su balance en la salud cardiovascular es, en realidad, negativo.

La noticia está causando un revuelo en las redes sociales y en las tertulias de sobremesa porque ataca directamente una de nuestras costumbres más sagradas. (Sí, nosotros también estamos reaccionando con sorpresa mientras miramos la botella del estante).

La verdad sobre el resveratrol y el corazón

El argumento principal de los defensores del vino siempre ha sido el resveratrol, un antioxidante presente en la piel de la uva. Pero el doctor Abellán es contundente: para obtener los beneficios reales de esta sustancia, tendrías que beber cientos de litros de vino al día.

Lo que realmente estás ingiriendo con cada copa es etanol, una sustancia tóxica para el músculo cardíaco. El alcohol aumenta la presión arterial y favorece la aparición de arritmias como la fibrilación auricular. No es una opinión, es la cruda realidad científica del 2026.

El concepto de «consumo moderado» es una trampa terminológica que ha hecho mucho daño. El cerebro y el corazón no entienden de moderación cuando se trata de un tóxico; el mejor consumo para tu salud es, sencillamente, cero.

La idea de que el vino «limpia las arterias» es un cuento de hadas que se ha perpetuado por intereses comerciales y por estudios observacionales con muchos errores de base. La ciencia moderna ya no tiene dudas: cada gota de alcohol suma riesgo.

El impacto real en tu presión arterial

Si eres de las que lucha por mantener la presión a raya, el vino es tu peor enemigo. El alcohol provoca una vasoconstricción que hace que tu corazón tenga que trabajar mucho más para bombear la sangre.

Abellán destaca que muchos pacientes logran normalizar su presión solo eliminando el hábito de la copa diaria. Es la solución definitiva y más barata para evitar tener que tomar medicación para la hipertensión en el futuro.

Además, el alcohol es una fuente de «calorías vacías» que favorece el aumento de peso y la acumulación de grasa visceral, aquella que rodea tus órganos y que es la más peligrosa para la salud metabólica.

En este 2026, donde la prevención es nuestra mejor herramienta, seguir recomendando alcohol desde una consulta médica es, según Abellán, una irresponsabilidad profesional. Debemos actualizar nuestros consejos de salud si queremos una sociedad más sana.

¿Qué podemos beber para cuidar el corazón?

Si te gusta el acto social de beber algo con los amigos, no tienes que quedarte solo con el agua. El cardiólogo propone alternativas que realmente sí aportan beneficios sin los efectos secundarios del etanol.

El té verde, el café (con moderación) y sobre todo el consumo directo de fruta entera te proporcionan todos los antioxidantes que el vino promete pero no cumple. El secreto de la dieta mediterránea no era el vino, sino el aceite de oliva, las legumbres y la verdura.

Si quieres un protector cardiovascular real, cambia la copa por media hora de caminata rápida. Este gesto sí reduce el riesgo de infarto de forma drástica y demostrable.

Es curioso cómo nos aferramos a mitos que nos dan permiso para mantener nuestros vicios, pero la salud del futuro pasa por ser valientes y conscientes de la realidad. Tu corazón es un motor perfecto que no necesita gasolina adulterada.

La evidencia es tan abrumadora que incluso la Organización Mundial de la Salud ha endurecido sus mensajes: no hay un nivel de consumo de alcohol que sea seguro para la salud.

Veredicto: El brindis más saludable es el que no lleva alcohol

En resumen, el doctor José Abellán nos ha abierto los ojos ante una mentira que se había convertido en verdad por repetición. La copa de vino no es salud, es placer, y hay que diferenciarlo claramente.

Tomar una copa de vez en cuando para celebrar algo no te matará, pero no lo hagas pensando que estás cuidando tu corazón. Hazlo sabiendo que es un capricho puntual con un costo para tu organismo.

Mantener tu conciencia crítica es la mejor manera de cuidarte en este siglo XXI lleno de desinformación. Tu salud es tu tesoro más grande, no la dejes en manos de un mito de taberna.

Al final, se trata de vivir con coherencia y de dar a nuestro corazón lo que realmente necesita: movimiento, buena alimentación y muy pocos tóxicos. ¿Estás preparada para decir adiós a la copita diaria?