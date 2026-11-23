Durant dècades ens han repetit fins a l’avorriment que una copa de vi al dia era el secret de la longevitat i el millor amic del nostre cor. Doncs bé, tot era una fal·làcia.
El reconegut cardiòleg José Abellán ha decidit aixecar la veu en aquest inici de 2026 per desmuntar el que ell anomena “el mite més gran de la història de la medicina”. L’alcohol, per molt que ens agradi creure el contrari, no és un medicament i el seu balanç en la salut cardiovascular és, en realitat, negatiu.
La notícia està causant un terrabastall a les xarxes socials i a les tertúlies de sobretaula perquè ataca directament un dels nostres costums més sagrats. (Sí, nosaltres també estem reaccionant amb sorpresa mentre mirem l’ampolla del prestatge).
La veritat sobre el resveratrol i el cor
L’argument principal dels defensors del vi sempre ha estat el resveratrol, un antioxidant present a la pell del raïm. Però el doctor Abellán és contundent: per obtenir els beneficis reals d’aquesta substància, hauries de beure centenars de litres de vi al dia.
El que realment estàs ingerint amb cada copa és etanol, una substància tòxica per al múscul cardíac. L’alcohol augmenta la pressió arterial i afavoreix l’aparició d’arítmies com la fibril·lació auricular. No és una opinió, és la crua realitat científica del 2026.
El concepte de “consum moderat” és una trampa terminològica que ha fet molt de mal. El cervell i el cor no entenen de moderació quan es tracta d’un tòxic; el millor consum per a la teva salut és, senzillament, zero.
La idea que el vi “neteja les artèries” és un conte de fades que s’ha perpetuat per interessos comercials i per estudis observacionals amb molts errors de base. La ciència moderna ja no té dubtes: cada gota d’alcohol suma risc.
L’impacte real en la teva tensió arterial
Si ets de les que lluita per mantenir la tensió a ratlla, el vi és el teu pitjor enemic. L’alcohol provoca una vasoconstricció que fa que el teu cor hagi de treballar molt més per bombejar la sang.
Abellán destaca que molts pacients aconsegueixen normalitzar la seva tensió només eliminant l’hàbit de la copa diària. És la solució definitiva i més barata per evitar haver de prendre medicació per a la hipertensió en el futur.
A més, l’alcohol és una font de “calories buides” que afavoreix l’augment de pes i l’acumulació de greix visceral, aquell que envolta els teus òrgans i que és el més perillós per a la salut metabòlica.
En aquest 2026, on la prevenció és la nostra millor eina, seguir recomanant alcohol des d’una consulta mèdica és, segons Abellán, una irresponsabilitat professional. Hem d’actualitzar els nostres consells de salut si volem una societat més sana.
Què podem beure per cuidar el cor?
Si t’agrada l’acte social de beure alguna cosa amb els amics, no t’has de quedar només amb l’aigua. El cardiòleg proposa alternatives que realment sí que aporten beneficis sense els efectes secundaris de l’etanol.
El te verd, el cafè (amb moderació) i sobretot el consum directe de fruita sencera et donen tots els antioxidants que el vi promet però no compleix. El secret de la dieta mediterrània no era el vi, sinó l’oli d’oliva, els llegums i la verdura.
Si vols un protector cardiovascular real, canvia la copa per mitja hora de caminada ràpida. Aquest gest sí que redueix el risc d’infart de forma dràstica i demostrable.
És curiós com ens aferrem a mites que ens donen permís per mantenir els nostres vicis, però la salut del futur passa per ser valentes i conscients de la realitat. El teu cor és un motor perfecte que no necessita benzina adulterada.
L’evidència és tan aclaparadora que fins i tot l’Organització Mundial de la Salut ha endurit els seus missatges: no hi ha un nivell de consum d’alcohol que sigui segur per a la salut.
Veredicte: El brindis més saludable és el que no porta alcohol
En resum, el doctor José Abellán ens ha obert els ulls davant d’una mentida que s’havia convertit en veritat per repetició. La copa de vi no és salut, és plaer, i cal diferenciar-ho clarament.
Prendre una copa de tant en tant per celebrar alguna cosa no et matarà, però no ho facis pensant que estàs cuidant el teu cor. Fes-ho sabent que és un capritx puntual amb un cost per al teu organisme.
Mantenir la teva consciència crítica és la millor manera de cuidar-te en aquest segle XXI ple de desinformació. La teva salut és el teu tresor més gran, no la deixis en mans d’un mite de taverna.
Al final, es tracta de viure amb coherència i de donar al nostre cor el que realment necessita: moviment, bona alimentació i molts pocs tòxics. Estàs preparada per dir adéu a la copeta diària?