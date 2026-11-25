Salir a caminar es, probablemente, la actividad más recomendada por los médicos de todo el mundo. Pero el doctor José Abellán, reconocido médico internista, ha lanzado un aviso que está cambiando la forma en que muchas entendemos nuestro paseo diario. No se trata de cuánto caminas, sino de cómo lo haces.

Muchas de nosotras salimos a pasear con la idea de que «el simple hecho de moverse ya es suficiente». Y aunque es mejor que quedarse en el sofá, el doctor Abellán insiste en que, si no aplicamos un pequeño cambio de estrategia, estamos perdiendo el 80% de los beneficios cardiovasculares.

La clave no está en la distancia, sino en lo que él llama la «intensidad del diálogo». (Sí, nosotras también hemos tenido que repensar nuestras charlas mientras caminamos con las amigas).

El error del paseo demasiado relajado

El doctor Abellán es contundente: si puedes mantener una conversación larga y pausada sin quedarte sin aliento, tu corazón no se está fortaleciendo. Estás paseando, no entrenando. Para que el caminar realmente limpie tus arterias y mejore tu tensión, necesitas un poco más de «marcha».

El internista recomienda lo que se conoce como caminar a paso ligero. Esto significa alcanzar una velocidad que te permita hablar, pero con cierta dificultad. Si notas que necesitas tomar aire entre frase y frase, estás en el punto exacto donde la magia de la salud comienza a suceder.

Esta intensidad moderada es la que activa el sistema metabólico y obliga al corazón a bombear con más eficiencia. Es la diferencia entre quemar solo un poco de azúcar o comenzar a utilizar las grasas como combustible y mejorar la flexibilidad de tus venas.

Un detalle vital que destaca el doctor: no es necesario correr. El caminar rápido tiene casi los mismos beneficios que el running pero sin el impacto brutal sobre tus rodillas y tu espalda. Es el negocio redondo para tu longevidad.

El poder de los cambios de ritmo

Si quieres llevar el consejo de Abellán al siguiente nivel, debes probar los intervalos. No se trata de mantener una velocidad de vértigo durante media hora, sino de jugar con tu pulso.

El doctor sugiere alternar tres minutos de caminata rápida con un minuto de ritmo más lento. Estos cambios obligan al sistema cardiovascular a adaptarse constantemente, un ejercicio que rejuvenece el corazón más que cualquier pastilla. Es como un entrenamiento de élite pero adaptado a cualquier edad y condición física.

Además, este método ayuda a evitar el estancamiento. Nuestro cuerpo es una máquina de ahorrar energía y, si siempre hacemos el mismo trayecto al mismo ritmo, acaba por no quemar ni una caloría extra. Sorprender a tu corazón es lo mejor que puedes hacer por él.

Otro punto clave que destaca el internista es la postura. Caminar rápido te obliga a activar el «core» y a mover los brazos, lo cual implica más grupos musculares y aumenta el gasto calórico total sin que parezca un esfuerzo titánico.

¿Cuándo y cuánto tiempo es necesario?

Aquí viene la mejor noticia del doctor Abellán: no necesitas dedicarle horas. Con 30 minutos al día de esta caminata vigorosa es suficiente para notar cambios en tus análisis en menos de dos meses. Tu colesterol bueno subirá y el riesgo de diabetes caerá en picado.

El internista nos recuerda que la constancia es la clave. Es mejor caminar 20 minutos de forma intensa cada día que hacer una caminata de tres horas el domingo y no moverse el resto de la semana. El corazón necesita estímulos regulares para mantenerse joven.

Y un consejo de Gema: si te aburres, ponte un podcast o tu música favorita con un ritmo rápido. El cerebro tenderá a acompasar tus pasos con la música y, sin darte cuenta, estarás caminando al ritmo que el doctor Abellán te está pidiendo.

No olvides llevar un calzado adecuado. Caminar rápido con unos zapatos que no sujeten bien el pie puede acabar en una fascitis plantar que te tendrá parada semanas. Una buena zapatilla deportiva es tu única herramienta de trabajo real.

La validación final: la salud está en tus piernas

Escuchar a un médico internista como José Abellán nos recuerda que tenemos el poder de nuestra salud en nuestras propias piernas. No hacen falta artilugios tecnológicos caros ni suscripciones a gimnasios exclusivos para vivir mejor.

Caminar con sentido e intensidad es el gesto más revolucionario y efectivo que puedes hacer por ti misma hoy mismo. Es una inversión sin riesgo y con unos beneficios que notarás en cada latido.

Así que, cuando salgas mañana, ¿te quedarás charlando tranquilamente o pondrás a prueba tu corazón con el método Abellán? Nosotras ya estamos atándonos las zapatillas.