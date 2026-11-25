Sortir a caminar és, probablement, l’activitat més recomanada pels metges de tot el món. Però el doctor José Abellán, reconegut metge internista, ha llançat un avís que està canviant la forma en què moltes entenem el nostre passeig diari. No es tracta de quant camines, sinó de com ho fas.
Moltes de nosaltres sortim a passejar amb la idea que “el simple fet de moure’s ja és suficient”. I tot i que és millor que quedar-se al sofà, el doctor Abellán insisteix que, si no apliquem un petit canvi d’estratègia, estem perdent el 80% dels beneficis cardiovasculars.
La clau no és a la distància, sinó en el que ell anomena la “intensitat del diàleg”. (Sí, nosaltres també hem hagut de repensar les nostres xerrades mentre caminem amb les amigues).
L’error del passeig massa relaxat
El doctor Abellán és contundent: si pots mantenir una conversa llarga i pausada sense que et falti l’aire, el teu cor no s’està enfortint. Estàs passejant, no entrenant. Perquè el caminar realment netegi les teves artèries i millori la teva tensió, necessites una mica més de “marxa”.
L’internista recomana el que es coneix com a caminar a pas lleuger. Això vol dir assolir una velocitat que et permeti parlar, però amb certa dificultat. Si notes que necessites agafar aire entre frase i frase, estàs en el punt exacte on la màgia de la salut comença a succeir.
Aquesta intensitat moderada és la que activa el sistema metabòlic i obliga el cor a bombar amb més eficiència. És la diferència entre cremar només una mica de sucre o començar a utilitzar els greixos com a combustible i millorar la flexibilitat de les teves venes.
Un detall vital que destaca el doctor: no cal córrer. El caminar ràpid té gairebé els mateixos beneficis que el running però sense l’impacte brutal sobre els teus genolls i la teva esquena. És el negoci rodó per a la teva longevitat.
El poder dels canvis de ritme
Si vols portar el consell de l’Abellán al següent nivell, has de provar els intervals. No es tracta de mantenir una velocitat de vertigen durant mitja hora, sinó de jugar amb el teu pols.
El doctor suggereix alternar tres minuts de caminada ràpida amb un minut de ritme més lent. Aquests canvis obliguen el sistema cardiovascular a adaptar-se constantment, un exercici que rejoveneix el cor més que qualsevol pastilla. És com un entrenament d’elit però adaptat a qualsevol edat i condició física.
A més, aquest mètode ajuda a evitar l’estancament. El nostre cos és una màquina d’estalviar energia i, si sempre fem el mateix trajecte al mateix ritme, acaba per no cremar ni una caloria extra. Sorprendre el teu cor és el millor que pots fer per ell.
Un altre punt clau que destaca l’internista és la postura. Caminar ràpid t’obliga a activar el “core” i a moure els braços, la qual cosa implica més grups musculars i augmenta la despesa calòrica total sense que sembli un esforç titànic.
Quan i quant de temps és necessari?
Aquí ve la millor notícia del doctor Abellán: no necessites dedicar-hi hores. Amb 30 minuts al dia d’aquesta caminada vigorosa és suficient per notar canvis en les teves analítiques en menys de dos mesos. El teu colesterol bo pujarà i el risc de diabetis caurà en picat.
L’internista ens recorda que la constància és la clau. És millor caminar 20 minuts de forma intensa cada dia que fer una caminada de tres hores el diumenge i no moure’s la resta de la setmana. El cor necessita estímuls regulars per mantenir-se jove.
I un consell de la Gema: si t’avorreixes, posa’t un podcast o la teva música preferida amb un ritme ràpid. El cervell tendirà a compassar les teves passes amb la música i, sense adonar-te’n, estaràs caminant al ritme que el doctor Abellán t’està demanant.
No oblidis portar un calçat adequat. Caminar ràpid amb unes sabates que no subjectin bé el peu pot acabar en una fascitis plantar que et tindrà aturada setmanes. Una bona sabatilla esportiva és la teva única eina de treball real.
La validació final: la salut està a les teves cames
Escoltar un metge internista com José Abellán ens recorda que tenim el poder de la nostra salut a les nostres pròpies cames. No calen ginys tecnològics cars ni subscripcions a gimnasos exclusius per viure millor.
Caminar amb sentit i intensitat és el gest més revolucionari i efectiu que pots fer per tu mateixa avui mateix. És una inversió sense risc i amb uns beneficis que notaràs en cada batec.
Així que, quan surtis demà, et quedaràs xerrant tranquil·lament o posaràs a prova el teu cor amb el mètode Abellán? Nosaltres ja estem cordant-nos les vambes.