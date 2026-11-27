Admitámoslo: todas hemos entrado en la sección de perfumería de Mercadona con un punto de escepticismo. ¿Puede una crema de pocos euros competir realmente con los sérums de cientos de billetes que vemos en las revistas de lujo?

Pues bien, la respuesta acaba de llegar de la mano de una voz autorizada que ha hecho que el producto se agote en cuestión de horas. El doctor Xabier Batalla, conocido por su sinceridad clínica en las redes, ha puesto el foco en la línea de Vitamina C de Deliplus y el veredicto es unánime: es una joya escondida.

(Sí, nosotras también hemos corrido al Mercadona más cercano solo al leerlo). No se trata de marketing ni de «postureo» de influencer; es un análisis de formulación pura y dura que nos demuestra que cuidarse la cara no tiene que ser un privilegio para unas pocas.

El secreto de la Vitamina C: ¿Por qué esta crema funciona?

La Vitamina C es el activo estrella de la primavera 2026. Es un potente antioxidante que combate los radicales libres, ilumina la piel apagada y ayuda a difuminar las manchas que nos han quedado del invierno. Pero no todas las Vitaminas C son iguales.

Lo que el doctor Batalla destaca de esta crema de Mercadona es su equilibrio entre eficacia y precio. Por solo 7 euros, te estás llevando un producto que hidrata profundamente y aporta ese efecto «buena cara» inmediato que todas buscamos cuando nos levantamos con la piel fatigada.

Además, su textura es un acierto total. No es grasosa, se absorbe en segundos y deja una sensación de frescor cítrico que es un auténtico placer para los sentidos. Es la base perfecta para el maquillaje o para llevar la piel al natural con un aspecto saludable y jugoso.

¿Sabías que la Vitamina C también estimula la síntesis de colágeno? Aplicarla cada mañana es como darle a tu rostro un desayuno energético que lo mantendrá firme y protegido durante todo el día frente a la polución de la ciudad.

Lujo democrático: ¿Por qué pagar más si tienes esto?

El gran debate de la cosmética actual es el precio de los ingredientes. Muchas veces pagamos el empaquetado, la marca o la campaña publicitaria. Mercadona ha conseguido democratizar la belleza eliminando todo lo que es accesorio y centrarse en lo que realmente importa: que el producto funcione.

El doctor Xabier Batalla insiste en que muchas veces buscamos soluciones complicadas cuando lo que nuestra piel necesita es constancia y activos probados. Y esta crema lo tiene todo. Es el tándem ideal para mujeres de todas las edades que quieren prevenir el envejecimiento prematuro sin vaciar la cuenta corriente.

En las redes sociales, la «fiebre» por esta línea ha creado una auténtica marea de reseñas positivas. Muchas usuarias afirman que, después de semanas de uso, su piel se ve mucho más unificada y radiante. Es el «milagro» de la marca blanca que nos ha vuelto a sorprender.

¿Quieres un truco de experta? Combina la crema con el sérum de la misma línea para potenciar los resultados. Por menos de lo que cuesta un menú del día, tendrás una rutina facial completa de calidad farmacéutica al alcance de tu mano.

La «lista de espera» invisible en las tiendas

En definitiva, cuando un profesional de la medicina como el doctor Batalla recomienda un producto, el consumidor responde. Estamos viendo cómo en muchos establecimientos de Valencia y Madrid el stock de la Vitamina C de Deliplus comienza a parpadear.

Nosotras creemos que la belleza inteligente es saber elegir dónde invertir. Gasta el dinero en un buen tratamiento de cabina una vez al mes, pero para el día a día, confía en productos eficaces que no te hagan sufrir por la cartera. Tu piel (y tu banco) te lo agradecerán.

No dejes que los prejuicios te hagan perder esta oportunidad. Si el doctor Batalla dice que vale la pena, es que vale la pena de verdad. Pruébala durante una semana y mírate al espejo; la luminosidad no te engañará.

Recuerda que la Vitamina C es fotosensible, así que no olvides ponerte siempre protector solar después de tu crema. Es el dúo dinámico para una piel de escándalo este verano.

Al fin y al cabo, la cara es el espejo del alma, pero también de cómo sabemos comprar. ¿Y tú, seguirás gastando fortunas en marcas de lujo o te unirás al club de las que sabemos que el mejor sérum puede estar al lado de los yogures?

Yo ya he comprado tres botes, uno para mí, uno para mi hermana y otro de reserva. Con este precio, ¿quién puede resistirse?