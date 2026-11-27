Admetem-ho: totes hem entrat a la secció de perfumeria de Mercadona amb un punt d’escepticisme. Pot una crema de pocs euros competir realment amb els sèrums de centenars de bitllets que veiem a les revistes de luxe?
Doncs bé, la resposta acaba d’arribar de la mà d’una veu autoritzada que ha fet que el producte s’esgoti en qüestió d’hores. El doctor Xabier Batalla, conegut per la seva sinceritat clínica a les xarxes, ha posat el focus en la línia de Vitamina C de Deliplus i el veredicto és unànime: és una joia amagada.
(Sí, nosaltres també hem corregut al Mercadona més proper només llegir-ho). No es tracta de màrqueting ni de “postureig” d’influencer; és una anàlisi de formulació pura i dura que ens demostra que cuidar-se la cara no ha de ser un privilegi per a unes poques.
El secret de la Vitamina C: Per què aquesta crema funciona?
La Vitamina C és l’actiu estrella de la primavera 2026. És un potent antioxidant que combat els radicals lliures, il·lumina la pell apagada i ajuda a difuminar les taques que ens han quedat de l’hivern. Però no totes les Vitamines C són iguals.
El que el doctor Batalla destaca d’aquesta crema de Mercadona és el seu equilibri entre eficàcia i preu. Per només 7 euros, t’estàs emportant un producte que hidrata profundament i aporta aquest efecte “bona cara” immediat que totes busquem quan ens llevem amb la pell fatigada.
A més, la seva textura és un encert total. No és greixosa, s’absorbeix en segons i deixa una sensació de frescor cítrica que és un autèntic plaer per als sentits. És la base perfecta per al maquillatge o per portar la pell nua amb un aspecte saludable i sucós.
Sabies que la Vitamina C també estimula la síntesi de col·lagen? Aplicar-la cada matí és com donar-li al teu rostre un esmorzar energètic que el mantindrà ferm i protegit durant tot el dia davant la pol·lució de la ciutat.
Luxe democràtic: Per què pagar més si tens això?
El gran debat de la cosmètica actual és el preu dels ingredients. Moltes vegades paguem el packaging, la marca o la campanya publicitària. Mercadona ha aconseguit democratitzar la bellesa eliminant tot el que és accessori i centrant-se en el que realment importa: que el producte funcioni.
El doctor Xabier Batalla insisteix que moltes vegades busquem solucions complicades quan el que la nostra pell necessita és constància i actius provats. I aquesta crema ho té tot. És el tàndem ideal per a dones de totes les edats que volen prevenir l’envelliment prematur sense buidar el compte corrent.
A les xarxes socials, la “febre” per aquesta línia ha creat una autèntica marea de ressenyes positives. Moltes usuàries afirmen que, després de setmanes d’ús, la seva pell es veu molt més unificada i radiant. És el “miracle” de la marca blanca que ens ha tornat a sorprendre.
¿Vols un truc d’experta? Combina la crema amb el sèrum de la mateixa línia per potenciar els resultats. Per menys del que costa un menú del dia, tindràs una rutina facial completa de qualitat farmacèutica a l’abast de la teva mà.
La “llista d’espera” invisible a les botigues
En definitiva, quan un professional de la medicina com el doctor Batalla recomana un producte, el consumidor respon. Estem veient com en molts establiments de València i Madrid l’estoc de la Vitamina C de Deliplus comença a parpellejar.
Nosaltres creiem que la bellesa intel·ligent és saber triar on invertir. Gasta’t els diners en un bon tractament de cabina un cop al mes, però per al dia a dia, confia en productes eficaços que no et facin patir per la cartera. La teva pell (i el teu banc) t’ho agrairan.
No deixis que els prejudicis et facin perdre aquesta oportunitat. Si el doctor Batalla diu que val la pena, és que val la pena de veritat. Prova-la durant una setmana i mira’t al mirall; la lluminositat no t’enganyarà.
Recorda que la Vitamina C és fotosensible, així que no t’oblidis de posar-te sempre protector solar després de la teva crema. És el duo dinàmic per a una pell d’escàndol aquest estiu.
Al cap i a la fi, la cara és el mirall de l’ànima, però també de com sabem comprar. I tu, seguiràs gastant fortunes en marques de luxe o t’uniràs al club de les que sabem que el millor sèrum pot estar al costat dels iogurts?
Jo ja n’he comprat tres pots, un per a mi, un per a la meva germana i un altre de reserva. Amb aquest preu, qui pot resistir-se?