Seguro que has oído hablar del ayuno intermitente. Quizás incluso lo has intentado y has terminado asaltando la nevera a las tres horas de empezar. Pero, ¿y si te dijéramos que el problema no es tu fuerza de voluntad, sino tu estrategia?

El experto en fitness y salud integral, Adrián Muria, ha puesto el foco en lo que muchos callan: ayunar no es dejar de comer por castigo, es darle a tu metabolismo el descanso que necesita para quemar grasa de verdad.

No se trata de pasar hambre. Se trata de entender cómo funciona tu insulina (y sí, nosotros también pensábamos que era mucho más complicado de lo que realmente es).

El error de base: No todos los ayunos son iguales

Muria es tajante. No puedes pasar de comer cinco veces al día a un ayuno de 16 horas de la noche a la mañana. Tu cuerpo entraría en modo pánico, ralentizando tu metabolismo y boicoteando tus objetivos de pérdida de peso.

La clave reside en la flexibilidad metabólica. El entrenador propone comenzar de forma progresiva, permitiendo que las células aprendan a utilizar la grasa acumulada como fuente de energía en lugar de depender constantemente de la glucosa del último snack.

Es un proceso de «reentrenamiento». Al espaciar las comidas, permites que procesos como la autofagia (el sistema de limpieza celular del cuerpo) se activen por fin. Es, literalmente, un reinicio biológico gratuito.

Dato importante: El ayuno mal hecho puede elevar tus niveles de cortisol (la hormona del estrés). Por eso, Muria insiste en que la hidratación y el sueño son pilares innegociables para que el truco funcione.

¿Qué comer cuando rompes el ayuno? La verdadera clave

Aquí es donde la mayoría falla. De nada sirve estar 14 horas sin comer si lo primero que ingieres es un ultraprocesado o un exceso de carbohidratos refinados. El pico de insulina resultante arruinaría todo el trabajo previo.

Adrián Muria recomienda romper el ayuno con proteína de alta calidad y grasas saludables. Un huevo, aguacate o unos frutos secos son los mejores aliados para mantener la saciedad durante más tiempo y evitar los temidos antojos de media tarde.

Además, el experto subraya la importancia de la densidad nutricional. En las horas en que sí comes, cada bocado cuenta. Debes nutrirte, no solo llenarte. Es la diferencia entre un cuerpo que sobrevive y un cuerpo que brilla.

Si lo haces bien, los beneficios van más allá de la báscula: mejora la claridad mental, aumenta la energía por la mañana y, sorprendentemente, se reduce la inflamación abdominal que tanto nos molesta.

El mito de la pérdida de músculo

Uno de los grandes miedos al empezar a ayunar es perder masa muscular. El entrenador personal desmitifica este punto con datos: si mantienes un entrenamiento de fuerza adecuado y cumples con tus requerimientos de proteína diarios, tu músculo está a salvo.

De hecho, el ayuno bien gestionado puede potenciar la liberación de la hormona del crecimiento, lo que ayuda a preservar el tejido magro mientras el cuerpo se deshace de la grasa sobrante.

Es un cambio de paradigma total. No comas menos, come en ventanas de tiempo más inteligentes. Es la herramienta de biohacking más potente que tienes a tu disposición y, curiosamente, es la que menos cuesta (porque, literalmente, dejas de gastar en snacks innecesarios).

Letra pequeña: Si tienes antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria, estás embarazada o padeces de diabetes tipo 1, consulta siempre con un profesional antes de saltarte una sola comida. Tu salud es lo primero.

Veredicto: ¿El ayuno es para ti?

La respuesta de Muria es optimista. Casi todo el mundo puede beneficiarse de espaciar las comidas, aunque sea comenzando por un sencillo 12/12 (doce horas de ayuno, doce de ingesta). Es la forma más natural de comer, tal como hacían nuestros antepasados.

Este 2026, la tendencia es volver a lo básico. Menos procesados, más descanso gástrico y mucha conciencia corporal. El ayuno no es una dieta milagro, es un estilo de vida que devuelve el control a tu organismo.

¿Te atreves a probarlo mañana mismo o eres de las que no puede vivir sin su café con galletas nada más abrir el ojo? Nosotros estamos dispuestos a darle una oportunidad a este reinicio metabólico. ¿Te unes al reto?