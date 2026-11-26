Segur que has sentit a parlar del dejuni intermitent. Potser fins i tot ho has intentat i has acabat assaltant la nevera al cap de tres hores de començar. Però, i si et diguéssim que el problema no és la teva força de voluntat, sinó la teva estratègia?
L’expert en fitness i salut integral, Adrián Muria, ha posat el foc en el que molts callen: dejunar no és deixar de menjar per càstig, és donar al teu metabolisme el descans que necessita per cremar greix de veritat.
No es tracta de passar gana. Es tracta d’entendre com funciona la teva insulina (i sí, nosaltres també pensàvem que era molt més complicat del que realment és).
L’error de base: No tots els dejunis són iguals
Muria és taxatiu. No pots passar de menjar cinc vegades al dia a un dejuni de 16 hores de la nit al dia. El teu cos entraria en mode pànic, alentint el teu metabolisme i boicotejant els teus objectius de pèrdua de pes.
La clau resideix en la flexibilitat metabòlica. L’entrenador proposa començar de forma progressiva, permetent que les cèl·lules aprenguin a utilitzar el greix acumulat com a font d’energia en lloc de dependre constantment de la glucosa de l’últim snack.
És un procés de “reentrenament”. En espaiar els àpats, permets que processos com l’autofàgia (el sistema de neteja cel·lular del cos) s’activin per fi. És, literalment, un reset biològic gratuït.
Dada important: El dejuni mal fet pot elevar els teus nivells de cortisol (l’hormona de l’estrès). Per això, Muria insisteix que la hidratació i el son són pilars innegociables perquè el truc funcioni.
Què menjar quan trenques el dejuni? La vertadera clau
Aquí és on la majoria falla. De res serveix estar 14 hores sense menjar si el primer que ingereixes és un ultraprocessat o un excés de carbohidrats refinats. El pic d’insulina resultant arruïnaria tota la feina prèvia.
Adrián Muria recomana trencar el dejuni amb proteïna d’alta qualitat i greixos saludables. Un ou, alvocat o uns fruits secs són els millors aliats per mantenir la sacietat durant més temps i evitar els temuts antulls de mitja tarda.
A més, l’expert subratlla la importància de la densitat nutricional. En les hores en què sí que menges, cada mossegada compta. T’has de nutrir, no només omplir-te. És la diferència entre un cos que sobreviu i un cos que brilla.
Si ho fas bé, els beneficis van més enllà de la bàscula: millora la claredat mental, augmenta l’energia pel matí i, sorprenentment, es redueix la inflamació abdominal que tant ens molesta.
El mite de la pèrdua de múscul
Una de les grans pors en començar a dejunar és perdre massa muscular. L’entrenador personal desmitifica aquest punt amb dades: si mantens un entrenament de força adequat i arribes als teus requeriments de proteïna diaris, el teu múscul està a peu i a cavall.
De fet, el dejuni ben gestionat pot potenciar l’alliberament de l’hormona del creixement, fet que ajuda a preservar el teixit magre mentre el cos es desfà del greix sobrant.
És un canvi de paradigma total. No mengis menys, menja en finestres de temps més intel·ligents. És l’eina de biohacking més potent que tens al teu abast i, curiosament, és la que menys costa (perquè, literalment, deixes de gastar en snacks innecessaris).
Lletra petita: Si tens antecedents de trastorns de la conducta alimentària, estàs embarassada o pateixes de diabetis tipus 1, consulta sempre amb un professional abans de saltar-te un sol àpat. La teva salut és el primer.
Verdicte: El dejuni és per a tu?
La resposta de Muria és optimista. Gairebé tothom pot beneficiar-se d’espaiar els àpats, encara que sigui començant per un senzill 12/12 (dotze hores de dejuni, dotze d’ingesta). És la forma més natural de menjar, tal com feien els nostres avantpassats.
Aquest 2026, la tendència és tornar al bàsic. Menys processats, més descans gàstric i molta consciència corporal. El dejuni no és una dieta miracle, és un estil de vida que retorna el control al teu organisme.
T’atreveixes a provar-ho demà mateix o ets de les que no pot viure sense el seu cafè amb galetes només obrir l’ull? Nosaltres estem disposades a donar-li una oportunitat a aquest reset metabòlic. T’uneixes al repte?