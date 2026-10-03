Tinc 40 anys, dos fills i una feina a temps complet”: el mètode d’Elena Skripalev per estar tonificada

És la història de sempre: la vida es complica, les responsabilitats s’acumulen i, de sobte, el gimnàs sembla un luxe inabastable. Creiem que per estar en forma necessitem rutines infernals o dietes impossibles, una trampa mental que ens allunya de l’objectiu principal. Però, i si el veritable secret estigués a fer exactament el contrari del que pensem?
Deixeu-me presentar-vos l’Elena Skripalev, una dona que ha revolucionat les xarxes socials amb la seva honestedat brutal. Amb 40 anys, dos fills petits i una feina a temps complet, ha trobat una fórmula definitiva per transformar el seu cos sense sacrificar la seva vida. El seu mètode trenca amb tot el que ens havien fet creure sobre l’entrenament, i el més sorprenent és la seva simplicitat.
L’Elena no és una entrenadora professional ni una atleta d’elit (ella mateixa ho subratlla), i aquesta és precisament la clau del seu èxit massiu. La seva revelació és poderosa: el que la majoria necessitem no és més complicació, sinó més constància. Ha demostrat que es pot aconseguir un cos tonificat i fort amb moviments bàsics i una mentalitat enfocada al llarg termini.
El mètode Skripalev: menys ego, més hàbit
La filosofia d’Elena és desarmadorament clara: cal simplificar, repetir i mantenir l’hàbit. Lluny de buscar exercicis de moda o rutines complexes, ella aposta per la base. Sentadillas, zancadas, flexions, curls de bíceps i planches són els seus grans aliats. (Sí, nosaltres també vam al·lucinar amb la llista, tan curta i efectiva).
Aquesta simplicitat no és casual. Per a algú que comença, massa complexitat genera confusió i dificulta l’execució correcta. L’Elena insisteix que l’objectiu inicial no és impressionar, sinó crear un hàbit sòlid que puguem sostenir en el temps. D’aquí la importància de la repetició controlada i d’un ritme que s’adapti a la nostra realitat, no al revés.
El secret no és fer el que sembla més difícil, sinó el que realment podem mantenir. És aquí on trobem el nostre avantatge ocult contra la frustració.
Un altre pilar del seu mètode és la tècnica. L’Elena utilitza el mirall no per jutjar el seu cos, sinó com una eina imprescindible per corregir la postura. L’esquena alineada, les espatlles relaxades, l’abdomen actiu i el control sobre els genolls són elements que ella vigila amb la màxima atenció. Abans d’augmentar el pes o la intensitat, és vital aprendre a moure’s correctament. Acceptar que al principi ens sentirem maldestres forma part del procés, i les agulletes són totalment normals.
El temps és el teu aliat, no el teu enemic
Si hi ha un missatge que Elena recalca, és aquest: els resultats exigeixen temps i paciència. Ella va començar amb un programa de 12 setmanes i el que esperava aconseguir en aquest període, va trigar set mesos a veure’s reflectit. (Una lliçó de humilitat i perserverança que totes hauríem d’aplicar al nostre dia a dia). Actualment, dedica quatre sessions de força a la setmana, amb una durada d’entre 60 i 75 minuts cadascuna, utilitzant pesos lleugers i un nombre elevat de repeticions.
La seva rutina setmanal inclou sessions de tren superior i inferior, complementades amb almenys una hora diària de cardio (principalment caminar a una intensitat moderada, la famosa “zona 2”) i dues sessions de ioga per a la mobilitat i l’equilibri. El diumenge és el seu dia de descans total. La clau aquí és que l’entrenament s’adapta al seu horari, no al revés. No hi ha cap premi per cremar-se, i el sobreesforç és un error que pot costar-nos l’hàbit.
Més enllà de l’estètica: força per al futur
A mesura que arribem als 40, la nostra motivació per entrenar canvia radicalment. L’objectiu ja no és només tenir abdominals o estar prima; és una qüestió de salut a llarg termini. La pèrdua de massa muscular forma part de l’envelliment, i mantenir una rutina de força és la nostra millor solució per preservar la capacitat física, la mobilitat i, en última instància, la nostra independència. Entrenar ara és invertir en el nostre futur, un estalvi de problemes futurs.
Aquesta transformació de mentalitat està en perfecta sintonia amb el que defensen experts com Maria Kathia Collazos i María Cristina Ginestra, que insisteixen en la importància de l’entrenament de força després dels 40 anys, especialment en la perimenopausa, per protegir la nostra composició corporal i la salut òssia. És una tendència imparable, la de veure l’entrenament com una eina de longevitat. L’Elena ho resumeix així: “Com més múscul desenvolupis avui, més independència conservaràs quan tinguis entre 60 i 70 anys”.
És per això que sentir-se forta, moure’s amb facilitat i tenir energia per gaudir amb els fills esdevenen raons molt més poderoses que qualsevol ideal estètic. Aquest canvi de propòsit és viral i marca la diferència entre un esforç puntual i un compromís de vida.
El truc final: la teva identitat
L’entrenament no és l’única peça del trencaclosques. L’Elena ha ajustat la seva alimentació, prioritzant les proteïnes i ajustant les quantitats. Fins i tot ha abandonat la dieta vegana, un canvi significatiu en el seu procés. La combinació d’entrenament de força, proteïna adequada, descans i constància ha estat la base de la seva recomposició corporal.
Però el canvi més profund és la seva identitat. Ja no entrena només per aconseguir un aspecte físic concret, sinó perquè s’identifica com una persona que cuida activament el seu cos. No busca frenar l’envelliment, sinó preparar-se per afrontar-lo amb plenitud. Aquesta mentalitat és el que ens permetrà mantenir-nos fermes quan les dificultats apareguin.
El temps no s’atura per ningú, i la nostra capacitat física és un actiu que hem de protegir. El mètode d’Elena Skripalev ens ofereix una solució accessible i realista per afrontar el pas dels anys amb força i vitalitat. Estem preparades per començar avui la inversió en la nostra versió futura?