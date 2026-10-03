«Tengo 40 años, dos hijos y un trabajo a tiempo completo»: el método de Elena Skripalev para estar tonificada

Es la historia de siempre: la vida se complica, las responsabilidades se acumulan y, de repente, el gimnasio parece un lujo inalcanzable. Creemos que para estar en forma necesitamos rutinas infernales o dietas imposibles, una trampa mental que nos aleja del objetivo principal. Pero, ¿y si el verdadero secreto estuviera en hacer exactamente lo contrario de lo que pensamos?

Permítanme presentarles a Elena Skripalev, una mujer que ha revolucionado las redes sociales con su brutal honestidad. Con 40 años, dos hijos pequeños y un trabajo a tiempo completo, ha encontrado una fórmula definitiva para transformar su cuerpo sin sacrificar su vida. Su método rompe con todo lo que nos habían hecho creer sobre el entrenamiento, y lo más sorprendente es su simplicidad.

Elena no es una entrenadora profesional ni una atleta de élite (ella misma lo subraya), y esa es precisamente la clave de su éxito masivo. Su revelación es poderosa: lo que la mayoría necesitamos no es más complicación, sino más constancia. Ha demostrado que se puede lograr un cuerpo tonificado y fuerte con movimientos básicos y una mentalidad enfocada a largo plazo.

El método Skripalev: menos ego, más hábito

La filosofía de Elena es desarmadoramente clara: hay que simplificar, repetir y mantener el hábito. Lejos de buscar ejercicios de moda o rutinas complejas, ella apuesta por la base. Sentadillas, zancadas, flexiones, curls de bíceps y planchas son sus grandes aliados. (Sí, nosotros también alucinamos con la lista, tan corta y efectiva).

Esta simplicidad no es casual. Para alguien que empieza, demasiada complejidad genera confusión y dificulta la ejecución correcta. Elena insiste en que el objetivo inicial no es impresionar, sino crear un hábito sólido que podamos sostener en el tiempo. De ahí la importancia de la repetición controlada y de un ritmo que se adapte a nuestra realidad, no al revés.

El secreto no es hacer lo que parece más difícil, sino lo que realmente podemos mantener. Es aquí donde encontramos nuestra ventaja oculta contra la frustración.

Otro pilar de su método es la técnica. Elena utiliza el espejo no para juzgar su cuerpo, sino como una herramienta imprescindible para corregir la postura. La espalda alineada, los hombros relajados, el abdomen activo y el control sobre las rodillas son elementos que ella vigila con la máxima atención. Antes de aumentar el peso o la intensidad, es vital aprender a moverse correctamente. Aceptar que al principio nos sentiremos torpes forma parte del proceso, y las agujetas son totalmente normales.

El tiempo es tu aliado, no tu enemigo

Si hay un mensaje que Elena recalca, es este: los resultados exigen tiempo y paciencia. Ella comenzó con un programa de 12 semanas y lo que esperaba lograr en ese período, tardó siete meses en verse reflejado. (Una lección de humildad y perseverancia que todas deberíamos aplicar en nuestro día a día). Actualmente, dedica cuatro sesiones de fuerza a la semana, con una duración de entre 60 y 75 minutos cada una, utilizando pesos ligeros y un número elevado de repeticiones.

Su rutina semanal incluye sesiones de tren superior e inferior, complementadas con al menos una hora diaria de cardio (principalmente caminar a una intensidad moderada, la famosa «zona 2») y dos sesiones de yoga para la movilidad y el equilibrio. El domingo es su día de descanso total. La clave aquí es que el entrenamiento se adapta a su horario, no al revés. No hay premio por quemarse, y el sobreesfuerzo es un error que puede costarnos el hábito.

Más allá de la estética: fuerza para el futuro

A medida que llegamos a los 40, nuestra motivación para entrenar cambia radicalmente. El objetivo ya no es solo tener abdominales o estar delgada; es una cuestión de salud a largo plazo. La pérdida de masa muscular forma parte del envejecimiento, y mantener una rutina de fuerza es nuestra mejor solución para preservar la capacidad física, la movilidad y, en última instancia, nuestra independencia. Entrenar ahora es invertir en nuestro futuro, un ahorro de problemas futuros.

Esta transformación de mentalidad está en perfecta sintonía con lo que defienden expertos como Maria Kathia Collazos y María Cristina Ginestra, que insisten en la importancia del entrenamiento de fuerza después de los 40 años, especialmente en la perimenopausia, para proteger nuestra composición corporal y la salud ósea. Es una tendencia imparable, la de ver el entrenamiento como una herramienta de longevidad. Elena lo resume así: “Cuanto más músculo desarrolles hoy, más independencia conservarás cuando tengas entre 60 y 70 años”.

Es por eso que sentirse fuerte, moverse con facilidad y tener energía para disfrutar con los hijos se convierten en razones mucho más poderosas que cualquier ideal estético. Este cambio de propósito es viral y marca la diferencia entre un esfuerzo puntual y un compromiso de vida.

El truco final: tu identidad

El entrenamiento no es la única pieza del rompecabezas. Elena ha ajustado su alimentación, priorizando las proteínas y ajustando las cantidades. Incluso ha abandonado la dieta vegana, un cambio significativo en su proceso. La combinación de entrenamiento de fuerza, proteína adecuada, descanso y constancia ha sido la base de su recomposición corporal.

Pero el cambio más profundo es su identidad. Ya no entrena solo para conseguir un aspecto físico concreto, sino porque se identifica como una persona que cuida activamente su cuerpo. No busca frenar el envejecimiento, sino prepararse para afrontarlo con plenitud. Esta mentalidad es lo que nos permitirá mantenernos firmes cuando las dificultades aparezcan.

El tiempo no se detiene para nadie, y nuestra capacidad física es un activo que debemos proteger. El método de Elena Skripalev nos ofrece una solución accesible y realista para afrontar el paso de los años con fuerza y vitalidad. ¿Estamos preparadas para comenzar hoy la inversión en nuestra versión futura?