Catalunya evita la recessió gràcies al bon comportament del comerç exterior

Les dades d’exportacions catapulten Catalunya a la cúspide europea en termes de recuperació. Així ho constata l’informe de Conjuntura Econòmica de Foment del Treball, presentat aquest divendres. I és que mentre Alemanya entra en recessió, l’estat espanyol i el territori català se salven del decreixement gràcies a les bones connexions externes de comerç. Així doncs, a mesura que les previsions de creixement europeu continuen a l’alça, però sense grans avanços, l’economia catalana aconsegueix sobreposar-se a la tendència. “Les anàlisis són sorprenentment positives en comparació el context europeu”, ha explicat Salvador Guillermo, director d’Estudis i Economia de la patronal durant la presentació de l’informe, la qual ha compartit amb el president de la Comissió d’Economia i Fiscalitat de Foment, Valentí Pich.

Si parlem de comerç exterior, l’informe de Foment destaca que hi ha hagut una important reducció del dèficit comercial, ja que l’any passat havia viscut un fort augment de preus per la crisi de les matèries primeres. Tot i això, el retorn al tauler de joc de la Xina ha fet avançar a passes gegants el comerç internacional, que ha aconseguit més dinamisme, fet del qual s’ha aprofitat Catalunya, però també l’estat espanyol. El sector de l’automòbil és el que més ha crescut i en ser preguntat per la qüestió, Guillermo ha afirmat que l’obertura de la Xina ha permès que es tornessin a importar semiconductors i microxips, essencials per a la fabricació dels cotxes.

També cal destacar, que l’informe de la patronal ha afirmat que les exportacions catalanes han crescut per sobre la mitjana espanyola en el període analitzat. En concret, entre gener i març del 2023, el comerç exterior català va augmentar un 22,2%, mentre que l’espanyol ho va fer un 14,6%. Ambdues xifres, però, es troben per sobre la mitjana europea, que en el mateix període va augmentar només un 7,7%.

El comerç interior s’estanca

Tot i les bones notícies referents a les exportacions, el context d’incertesa ha estancat el comerç interior. En aquest sentit, a escala internacional, Catalunya té un gran teixit empresarial relacionat amb el comerç. Tot i això, quan parlem de vendes a l’interior del territori la cosa canvia. El director d’Estudis i Economia de Foment ha destacat que la situació actual fa que els ciutadans siguin més cautelosos a ‘hora de gastar els diners. “Venim d’una pandèmia que ha accelerat la tendència a estalviar”, ha dit Guillermo. No obstant això, ell mateix ha afirmat que “no decreix el comerç interior, només augmenta en menys mesura”.

El poder adquisitiu català, per sota la mitjana

Catalunya, però, no és dels territoris on millor viuen els seus ciutadans, sobretot en termes de riquesa individual. El PIB per càpita català està per sota la mitjana europea i ha anat disminuint a mesura que han anat passant els anys. De fet, fa més d’una dècada -el 2012- el PIB per càpita de Catalunya superava la mitjana europea en un 6%. Les últimes dades disponibles d’aquesta xifra són els de 2021, quan Catalunya es quedava per sota la mitjana europea, amb un 2% menys. Aquesta és una situació que no s’assimila a la mitjana espanyola, que en l’última dècada, en cap moment ha estat per sobre la mitjana de la zona euro, segons les dades de l’Eurostat que ha utilitzat Foment en el seu informe.

Tot i això, el territori català sí que guanya posicions en competitivitat i s’ha convertit en una de les regions d’Europa amb més valor en termes de competència. De fet, si parlem del conjunt de l’estat espanyol, les xifres no són molt prometedores, però Catalunya és un dels territoris de l’Estat que supera la mitjana europea. Juntament amb el País Basc i Madrid, es converteixen en àrees amb gran valor i que són escollides per fer-hi negocis.