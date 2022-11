Robar cotxes de luxe per anar a assaltar camions a les autopistes

Robar per poder robar. Un perillós grup de lladres va sostreure 22 cotxes d’alta gamma de concessionaris per utilitzar-los posteriorment en el robatori de mercaderies de camions estacionats en àrees de servei. Els Mossos d’Esquadra han detingut vuit homes relacionats amb, almenys, 14 robatoris violents a l’autopista AP-7 i la carretera C-33. La banda utilitzava el modus operandi conegut com dels teloners i feia servir els cotxes de luxe per arribar fins als camions, assaltar-los, carregar el material sostret i poder fugir a tota velocitat gràcies a la potència dels vehicles de gamma alta. Buidaven les caixes dels camions i s’emportaven molt producte que podien vendre fàcilment al mercat negre. De fet, ingressaven entre 6.000 i 9.000 euros al mes.

Primer, l’assalt als concessionaris

Abans dels diversos robatoris als camions que es trobaven estacionats a l’AP-7 i la C-33, segons les investigacions dels agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord, la banda de lladres havia assaltat tres concessionaris, d’on s’havien endut 22 vehicles de gamma alta. L’objectiu, poder tenir un bon cotxe que els garantís una fugida ràpida i tenir avantatge en cas d’una persecució policial.

Un grup de lladres sostreia cotxes d’alta gamma per robar la mercaderia a camions | Mossos d’Esquadra

El mètode conegut com a ‘teloners’ es realitza, sobretot de nit en àrees de servei i descans que es troben a prop de vies ràpides i carreteres similars. Aquests punts també permeten que els lladres puguin fugir fàcilment a través de les autopistes i autovies.

Pallisses a camioners

Durant els robatoris, si era necessari, utilitzaven la violència. En tres ocasions, quan van ser enxampats in fraganti pels camioners mentre sostreien la càrrega, els lladres no van dubtar a agredir-los i apallissar-los per poder acabar el robatori. La policia ha pogut determinar que el grup criminal, que disposava de magatzems on guardava el material robat, arribava a generar fins a 9.000 euros mensuals amb la venda al mercat negre.

Vuit detinguts i més de 80 antecedents policials

Els Mossos d’Esquadra van iniciar la investigació el 14 de maig d’aquest any, quan van tenir constància que s’havien robat vuit vehicles a concessionaris de Sabadell. Ràpidament, els agents van poder vincular aquests fets amb lladres que operaven amb aquest modus operandi. Van identificar tots els membres de grup criminal, que van resultar ser coneguts de la policia. Tres dels lladres sumen 80 antecedents, tots per delictes similars. De la resta de membres, tots tenien, almenys, un antecedent policial

Els detinguts són vuit homes d’entre 21 i 46 anys de nacionalitat espanyola. Només un dels vuit acusats, presumptament el líder de la banda i d’origen marroquí, ha ingressat a presó.