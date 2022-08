Batuda policial contra els lladres de garrofes

Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment, només en l’última setmana, 17 persones per la seva implicació en furts de garrofes al Baix Camp. El dispositiu especial de l’àmbit rural per prevenir robatoris d’aquest fruit i fruita seca es va iniciar a principis de mes. Es fan controls específics i inspeccions als centres compradors, per identificar possibles lladres i detectar irregularitats en el procés de compra i venda del producte. En la primera setmana s’han fet set comisos de garrofa Castellvell del Camp, Mont-roig, Reus i Riudoms en els quals s’ha intervingut prop d’una tona de fruit robat.

La garrofa va a preu d’or i això es nota en el nombre de furts que pateixen els pagesos. La moda d’anar a robar garrofes per aconseguir un sobresou fa anys que és una de les principals preocupacions dels agricultors, que veuen com són ells qui treballen les terres mentre altres s’enduen els beneficis. Les estimacions del preu de la garrofa per aquesta campanya, que acaba de començar, són superiors a les de l’any passat. S’espera que aquest fruit costi entre 1,20 i 1,50€ el quilo, el que podria disparar els furts. L’any passat el preu anava a euro, el que significava que robar dos sacs de garrofes -200kg- suposava un sucós sobresou pels lladres.

Francesc Pujol, pagès de Mont-roig del Camp, assegurava en declaracions a EL MÓN la setmana passada que la garrofa és tan atractiva pels lladres perquè és un fruit fàcil de collir i es pot emmagatzemar a qualsevol lloc durant mesos sense que es faci malbé. El fruit de dins la garrofa, el garrofí, és molt preuat perquè serveix com espessidor per a medicaments, gelats i rebosteria i no té cap substitut. Això fa que diferents perfils de lladres s’apropin als camps i, en un moment, marxin amb un bon botí.