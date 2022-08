Un dron permet detectar lladres abans que cometin un delicte a la carretera

Els Mossos d’Esquadra han finalitzat aquest dissabte el dispositiu Pista a les principals vies catalanes amb l’objectiu de prevenir furts i robatoris a les àrees de servei i descans. Aquest nou aparell és un dron que combina la tecnologia i la investigació humana per detectar i atrapar lladres abans que puguin cometre algun crim a les carreteres. D’aquesta manera, a partir d’ara, els Mossos d’Esquadra adequaran els patrullatges mòbils i estàtics a la nova realitat després de les vacances i continuaran vetllant en aquestes zones de descans per evitar l’acció dels lladres multireincidents.

En temps d’estiu i gran afluència de persones a les carreteres els furts a àrees de servei i de descans són més freqüents. És per això, que els Mossos d’Esquadra han dissenyat un nou mecanisme que combina la intel·ligència i investigació humana amb l’artificial, per tal d’aconseguir atrapar els lladres, fins i tot abans que cometin un delicte. I és que, els agents de la Unitat Operativa de Mobilitat han detingut una quarantena de persones que actuaven a les autopistes catalanes i que estaven relacionades directament amb robatoris i furts en les zones de descans i servei de les autopistes i autovies catalanes.

Fotografia de dos lladres intentar cometre un delicte / Mossos d’Esquadra

El dispositiu dron presentat incorpora la vigilància des de l’espai aeri amb la col·laboració de l’Àrea Central de Mitjans Aeris. Des de l’helicòpter es poden detectar possibles autors en el moment d’actuar o detectar-los abans de cometre algun robatori. Els agents d’aquest servei han complementat aquest operatiu sobrevolant l’AP-7 en aquells punts més estratègics i d’interès policial. L’objectiu ha estat localitzar vehicles implicats en fets delictius, el seu seguiment, l’enregistrament dels fets i la coordinació amb les unitats desplegades a les vies.

Consells per evitar furts

Els Mossos d’Esquadra també han demanat precaució als viatgers, ja que moltes vegades els descuits poden ajudar al lladre a robar. És per això, que han recomanat que en cas d’avaria del vehicle (punxada de rodes o manifestacions de segones persones de foc als neumàtics) els afectats s’aturin en un lloc segur amb els elements de seguretat, tanquin el vehicle i prestin atenció a les persones que s’aturen per tal d’ajudar, ja que podria tractar-se de possibles lladres.

D’altra banda, també han avisat de les mesures de seguretat un cop el cotxe està estacionat a l’àrea de servei com per exemple, guardar els objectes personals en llocs no visibles o estar al cas de les possibles distraccions que per part d’altres persones, ja que es podria tractar d’una situació pactada per poder perpetuar un robatori.