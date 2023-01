El conflicte amb els metges s’enquista: nou naufragi en les negociacions

El conflicte entre Metges de Catalunya i el Departament de Salut s’està enquistant. Després de tres reunions fracassades i dues jornades de vaga massiva dels facultatius, aquest divendres s’ha fet la última reunió de treball, que tampoc ha servit per desencallar el conflicte. Les dues parts s’han emplaçat a tornar a reunir-se el pròxim dilluns a les dues del migdia, una negociació que s’espera maratoniana. Sobre la taula tres noves jornades de vaga dels metges: l’1, 2 i 3 de febrer. Aquestes aturades serien parcials l’1 i 3 de febrer i de 8 del matí a 00 de la nit el 2 de febrer.

El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha comparegut a la sortida d’aquesta reunió, que ha començat a les 12 del migdia, i ha acabat sense acord. El responsable sindical ha assenyalat dos grans esculls de la negociació, la sobrecàrrega i la retribució. Sobre la sobrecàrrega ha assegurat que les dues parts estan buscant la manera de reduir l’estrès dels professionals i “racionalitzar agendes i horaris”. Tot i això ha dit que calen “concrecions” que per ara no s’estan produint i que si no arriben provocaran tres nous dies d’aturades als hospitals i centres d’atenció primària. Pel que fa a les mesures encaminades a retenir el talent mèdic amb millors condicions laborals, Lleonart ha dit que s’estan “explorant” les vies per fer que exercir la medicina sigui atractiu i els facultatius no optin per marxar fora.

Els metges es manifesten el segon dia de vaga massiva per reclamar millores al departament de Salut / ACN

La reunió de dilluns, amb juristes del sindicat

“No hem arribat a la concreció de xifres, parlem de quines fórmules es poden activar perquè exercir la medicina sigui atractiu. Estem posant en aquest calaix moltes més coses que un augment de la retribució”, ha explicat Lleonart. A la reunió de dilluns, ha dit, hi portaran juristes per avaluar si es poden arribar a acords en aquest aspecte, ja que Salut nega que sigui possible parlar d’un augment de salaris en aquestes reunions. “Hem avançat perquè hem començat a explorar possibilitats. Les dues jornades de vaga han sacsejat el tauler“, ha celebrat malgrat assegurar que l’acord encara està lluny per la manca de concrecions.