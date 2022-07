Les 12 dones que destaquen en el panorama sanitari català

La web sobre moda, bellesa i actualitat Vanitatis ha publicat -per segon any consecutiu- el llistat de ‘Les 50 millors doctores’ a l’estat espanyol, que exerceixen tant en hospitals públics com privats. Entre les 50 dones més rellevants, n’hi ha fins a 12 de catalanes.

Pilar Tornos

Dra. Pilar Tornos Mes compagina la docència amb la presidència de la Societat Catalana de Cardiologia i amb les seves funcions com a cap del Servei de Cardiologia de l’Hospital Quirónsalud Barcelona.

Mireia Ruíz Castella

Dra. Mireia Ruíz Castella, que actualment lidera l’equip de Cirurgia Plàstica i Reparadora del Institut Ruiz Castella a l’hospital Quirónsalud de Barcelona, va participar en el primer trasplantament total de cara del món, així com en el segon, dut a terme a l’Hospital Vall d’Hebron.

Montserrat Salleras

Dra. Montserrat Salleras Redonnet, cap del Servei de Dermatologia a l’Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, és Doctora excel·lent cum laude en Dermatologia Medicoquirúrgica i Venereologia.

Susana Puig

Dra. Susana Puig Sardá, amb més de 25 anys de trajectòria com a investigadora clínica, actualment és cap del Servei de l’Hospital Clínic de Barcelona i lidera el Grup de Recerca Melanoma: Imatge, Genètica i Immunologia del IDIBAPS (Recerca Biomèdica August Pi i Sunyer).

L’entrada principal de l’Hospital Clínic de Barcelona

Susana Rives

Dra. Susana Rives Solà, l’any 2000 es va incorporar al Servei d’Hematologia Pediàtrica de l’Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona, on des de 2019 és cap de la Unitat Funcional de Leucèmies i Limfomes.

Mireia Saballs

Dra. Mireia Saballs Nadal és en l’actualitat membre de l’Equip de Medicina Interna de l’Hospital Quirónsalud de Barcelona i presideix la Comissió d’Infeccions del centre.

Magda Campins

Dra. Magda Campins Martí, nomenada en 2021 presidenta del Comitè Científic Assessor de la Covid-19, lidera el programa de vigilància i prevenció de les infeccions nosocomials en l’àmbit pediàtric en les Unitats de Vigilància intensiva Pediàtrica i Neonatal de Catalunya (VINCAT pediàtric).

La cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de Vall d’Hebron, la doctora Magda Campins, al seu despatx (ACN)

María Dolores Varela

Dra. María Dolores Varela Costa, neurocirujana especialista en cirurgia mínimament invasiva de columna i en cirurgia endoscòpica lumbar i cranial a l’Hospital Quirónsalud de Barcelona.

Mercé Boada

Dra. Mercé Boada Rovira, cofundadora i directora mèdica de Fundació ACE, una organització privada sense ànim de lucre dedicada al diagnòstic, tractament, recerca i ajuda de persones amb alzheimer i les seves famílies. Boada va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya en 2016 pel seu paper en la promoció de la recerca en el camp de la demència.

Patrícia Pou

Dra. Patrícia Pou Rosich, responsable de la Unitat de Cefalea de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron a Barcelona i dirigeix el Laboratori de Recerca en Cefalea i Dolor Neurològic del VHIR (Institut de Recerca del Vall d’Hebron) que pertany a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Marta Cambra

Dra. Marta Cambra Vergés, especialista en Neurofisiologia Clínica, la doctora Cambra és metge adjunt sènior a l’Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona.

Teresa Ubierna

Dra. Teresa Ubierna Garcés, cap de la Unitat de Patologia de Columna a l’Hospital Universitari Quirón Dexeus, ha desenvolupat una important labor assistencial i de recerca en àrees com el homotrasplante de cartílag i la biòpsia vertebral.