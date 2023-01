L’extradició del “metge de la tortura” de l’Uruguai, en mans de l’Audiència Nacional

La secció tercera del jutjat central d’instrucció número cinc de l’Audiència Nacional celebrarà aquest dimecres la vista d’extradició de Carlos Américo Suzacq Fiser, conegut com el “metge de la tortura”. Un home a qui la justícia uruguaiana acusa de delictes de lesa humanitat per la seva participació en la repressió contra opositors de la dictadura d’Uruguai entre el 1972 i 1el 975. La fiscalia de l’Audiència Nacional ha avançat que es mostra favorable a l’extradició perquè el sumari del cas compleix el requisits del conveni d’extradició entre els dos estats. És més, en el seu escrit de posicionament, al qual ha tingut accés El Món, deixa clar que Suzaqc no és cap perseguit polític i que les proves apunten a la seva col·laboració amb els repressors.

El metge, cardiòleg d’especialitat i que ha estat exercint a Móstoles, un municipi de l’autonomia de Madrid, va ser detingut el passat mes de juny. El passat 20 de setembre el consell de ministres va donar el seu vistiplau per tirar endavant l’extradició. Ara l’Audiència Nacional haurà de decidir si compleix la petició de la justícia uruguaiana per tal de processar Suzacq pels delictes de lesa humanitat i de detenció il·legal. En canvi, la fiscalia indica que no se’l pot extradir pel delicte de tortures perquè quan es van perpetrar a Espanya no era vigent aquest delicte, aplicant el codi penal de 1973. Per tant, pel principi de doble incriminació, -els dos estats han de tenir el mateix delicte- no es pot aplicar.

Diversos testimonis

Segons el sumari del cas, Suzacq era metge del regiment de cavalleria mecanitzat número 6 de l’exèrcit d’Uruguai. En aquesta condició, va assessorar els que feien els interrogatoris, tots ells membres del temut Organisme Coordinador d’Operacions Antisubversives (OCOA). Les seves instruccions o assessories consistien a explicar mètodes de “coerció física per obtenir testimonis dels detinguts”. Uns fets que la justícia uruguaiana enquadra en l’operació contra l’oposició política entre el 1972 i el 1975. En concret, de les operacions contra el Partit Comunista Revolucionari que s’oposava a la dictadura

Una picana elèctrica per a tortures que utilitzaven les policies d’Uruguai però també les espanyoles o argentines/Wikipedia

De fet, el metge elaborava fins i tot fitxes mèdiques dels represaliats i torturats. La fiscalia espanyola, d’acord amb la fiscalia especial de Montevideo, assegura que “com a conseqüència de les confessions obtingudes mitjançant l’ús de la violència”, es van fer complir les sentències dels interrogats. Les persones coaccionades, segons la documentació extradicional restringida, són nou i responen a les inicials AMMN, JMPE, BTL, GSA, ER, EZ, ML, MMXM i ENR.

Tortures esfereïdores amb l’assessorament del metge

Els testimonis que recull el cas són esfereïdors i duríssims. Una de les dones que ha declarat contra el processat va assegurar durant la instrucció que la van encaputxar i que Suzacq, que com a metge la va assistir, va negar que estigués embarassada quan ho estava. La volien obligar a signar una acta i ella s’hi negava. Per pressionar-la, un cop despullada, lligada dels turmells amb filferro, li van aplicar la picana, una porra elèctrica, i la van amenaçar de cremar-la amb àcid o afusellar-la. Com a conseqüència, la víctima encara pateix gastritis, amenorrea i malsons.

Una altra de les víctimes arguïdes pel ministeri públic espanyol assenyala que un cop detingut el van colpejar, el van emmanillar, encaputxar i li van aplicar una picana mentre estava lligat de cames i mans, aplicant-li descàrregues elèctriques quan era moll i tortures mentre el metge ara reclamat anava assessorant els policies de la dictadura. Altres testimonis relaten com els obligaven a signar els seus expedients sumarials de confessió amb la pràctica del “submarí sec”, és a dir, una caputxa de plàstic al coll, sempre amb l’assessorament de Suzaqc, per tal d’ofegar-lo. Seqüeles físiques i fisiològiques de les víctimes i els desapareguts han obligat la justícia uruguaiana a investigar tots els sospitosos de col·laborar amb la dictadura