El Consell de Ministres ratifica la pujada de les pensions segons l’IPC

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la revalorització de les pensions per a l’any 2023. Amb aquest acord, l’executiu espanyol refrenda l’alça de les prestacions per jubilació, viduïtat, gran incapacitat o orfandat en un 8,5%, en aplicació de la nova fórmula que comptabilitza la inflació per evitar que els beneficiaris “perdin poder adquisitiu” davant la crisi de preus. Com ja es va avançar als comptes generals, aquest increment s’aplicarà a les contributives i les passives, mentre que les no contributives mantindrien l’alça del 15% pactada al juliol.

El president del govern espanyol Pedro Sánchez ha anunciat la ratificació de la mesura el mateix dia que el ministeri de Seguretat Social ha confirmat la despesa rècord en pensions d’aquest mateix mes de desembre. Segons el departament dirigit per José Luís Escrivá, l’Estat ha invertit 10.943 milions d’euros en prestacions d’aquesta mena durant el dotzè mes de l’any, el màxim històric, i ja frega la xifra dels 10 milions de pensionistes al conjunt del territori.

Mínimes i màximes

Amb la nova formulació de càlcul de les pensions, la pensió mínima per als jubilats a partir dels 65 anys amb cònjuge a càrrec s’elevaria fins als 966,19 euros mensuals en 14 pagues, mentre que en els cassos d’unitats econòmiques unipersonals es quedaria en 783 euros al mes. Per la seva banda, la pensió màxima per jubilació es dispararia fins als 3.058,8 euros mensuals en 14 pagues, un salt de més de 200 euros mensuals respecte de l’anterior quantia establerta -d’uns 2.819 euros-.

El comissari d’Economia, Paolo Gentiloni, acompanyat pel president de l’Eurogrup, Paschal Donohoe / ACN

Els augments de la resta de pensions contributives, generalment amb bases de pagament més baixes, es mouran entre els 50 i els 80 euros. La prestació mínima per viduïtat, per exemple, s’elevaria entre 46 i 71 euros al mes en 14 pagues, segons les càrregues familiars de la persona beneficiària. Altres subsidis, com el de la incapacitat absoluta, pujarien entre 62 i 76 euros mensuals. Per la seva banda, la pensió de gran invalidesa s’elevarà fins als 1.449 euros al mes en cas de tenir la persona beneficiària un cònjuge a càrrec; mentre que en cas contrari pujaria fins als 1.174,60 euros.

Els dubtes d’Europa

Si bé l’acord per a la revalorització de les pensions era una de les propostes centrals del govern de coalició, la Comissió Europea transmès des d’un primer moment els seus dubtes. L’executiu comunitari s’ha mostrat en diverses ocasions “inquiet” per la manca d’eficiència de les mesures d’equitat generacional. El comissari econòmic de la CE, Paolo Gentiloni, ha arribat a declarar-se “preocupat” per la sostenibilitat del sistema de pensions espanyol, i ha alertat Madrid en diverses ocasions que “suspendrà els pagaments dels fons europeus” en cas que no es compleixin els objectius financers establerts pel govern dels 27.