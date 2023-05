Com obtenir dos punts extra al carnet de conduir sense gaire esforç

La nova llei de trànsit de l’estat espanyol endureix les sancions i multes, però també té un aspecte positiu que s’ha de tenir en compte. La nova normativa permet obtenir dos punts més en el carnet de conduir aquest mateix any, amb l’objectiu que aquest incentiu comporti una millora en el comportament dels conductors a les carreteres, on sovint es cometen imprudències, la majoria pel que fa a la velocitat. Però, com es poden obtenir aquests dos punts extra?

La resposta és senzilla: mitjançant la realització de cursos de conducció segura certificats per la DGT. Un cop superat aquest curs destinat a millorar les habilitats al volant el conductor tindrà el premi d’aconseguir dos punts més al permís de conduir, el que pot suposar, per exemple, una millora del preu de l’assegurança. Per ara, però, encara no es coneixen els requisits exactes per poder fer aquest curs i caldrà esperar a veure l’ordre concreta del Ministeri de l’Interior.

El màxim de punts que es pot tenir al carnet de conduir són quinze, per tant podria ser que el curs estigués habilitat per a tots els conductors que tinguin tretze o menys punts al carnet. Els cursos tindran una part de formació teòrica i una part pràctica i se centraran a prevenir els accidents de trànsit més freqüents a les carreteres. Com a mínim, tindran una durada de sis hores.

Cotxes a l’AP-7 | ACN

La llei de trànsit endureix les sancions

Poder obtenir dos punts extra al carnet de conduir és la part més positiva de la nova normativa, però en general la nova llei de trànsit és més dura amb les infraccions. Molt més punitiva, la llei que ja està en vigor les penalitza amb més diners o punts. Aquests són alguns dels canvis que ja s’apliquen:

No portar el cinturó o el casc a la moto: es perden quatre punts del carnet de conduir, mentre que fins ara se’n perdien tres. Per tant, un punt més que abans de l’aplicació d’aquesta llei.

Conduir amb el mòbil a la mà: es perden fins a sis punts del carnet de conduir i comporta una sanció econòmica de 200 euros. Fins la nova llei de trànsit la sanció eren tres punts, per tant, s’ha duplicat.

Portar detectors de radars al cotxe o la moto: dur-los té una penalització de tres punts. No es té en compte si s’estan utilitzant en aquell moment o no, simplement portar-los ja implica sanció.

Conduir de forma temerària pel que fa als ciclistes: si es posa en risc els ciclistes amb un avançament, dificultant la seva marxa o sense respectar la distància de seguretat, es perdran fins a sis punts. Es tracta d’una sanció molt aplaudida per aquests esportistes, que sovint se senten desprotegits a la carretera.