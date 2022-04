La catàstrofe de La Palma es converteix en una atracció turística

L’erupció del volcà Cumbre Vieja, a La Palma ha passat de ser una catàstrofe que va sacsejar tot l’Estat s’ha convertit aquesta Setmana Santa en una atracció turística. I és que el paisatge de runes i cendres que un dia va deixar sense casa a centenars de persones, ara s’ha transformat en un camí per on els turistes poden passejar i veure amb els seus propis ulls els que queda del que havia sigut un territori poblat. “Dins de la desgràcia, aquest paisatge ara li volem treure algun profit”, ha explicat en unes declaracions al 324, Andrés Rodríguez, inspector de Medi Ambient.

L’any passat el volcà de La Palma va entrar en erupció, provocant el desallotjament d’unes 10.000 persones i deixant imatges de grans carrers i cases sota una gran capa de cendra i pedra volcànica. De fet, la població de La Palma va patir greu inestabilitat durant mesos, una situació que sembla ara oblidada i ha canviat completament el to de la història. Aquesta Setmana Santa ha estat la primera vegada que algunes guies de turisme s’han endut a persones a passejar per les restes de la destrossa. Tot i que de moment només és apte per residents, tal com ha descrit Rodríguez, “és una manera de treure un benefici econòmic per la ciutat“.

Una ambulància amb el volcà en erupció a la Palma | ACN

Una ruta sense perill tot i l’activitat del volcà

Les excursions es fan per zones segures, és a dir, camins prou allunyats per no està en perill, però prou propers per poder tenir una vista panoràmica de tot el que va passar. “És una vista impressionant, però fa molta pena veure la destrossa que ha creat”, ha explicat una turista d’una de les rutes al 324. I és que, sense anar més lluny, l’erupció del volcà Cumbre Vieja va colgar de cendra uns 1.600 edificis i 73 quilòmetres de carreteres.