Una jutjadora, jutjada. I el que encara és més inèdit, condemnada. La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha condemnat a dos anys d’inhabilitació una magistrada que va dictar dues resolucions judicials que van perjudicar greument els drets dels processats. De fet, van ser dues resolucions que no van permetre la interposició de cap recurs a una empresa que estava en concurs quan la llei preveu expressament aquest recurs.
Segons la sentència, la magistrada va actuar per error inexcusable. De fet, el tribunal interpreta que les seves decisions eren de tràmit i no recurribles. La Sala apunta que la magistrada “estava convençuda, tot i que això no era així, del seu caràcter irrecurrible”. En aquest sentit, remarquen que cal descartar que la magistrada actués amb “dol dictant les dues providències“. D’aquí que la condemnin per imprudència i no pas per una prevaricació dolosa.
Un procediment concursal
El cas té el seu inici quan la jutgessa va ser nomenada substituta en el Jutjat Mercantil número 1 de Palma. La magistrada es va fer càrrec del procediment concursal del Grup 4 Illes Balears S.L. que explotava l’Hotel Torre Azul a s’Arenal de Llucmajor. La jutgessa va dictar dues resolucions sense que deixés marge per a recurs, quan precisament, la llei estableix que se’n poden interposar. En concret, els togats recorden que contra les resolucions podien interposar recurs de reposició i més quan eren decisions desfavorables a l’empresa concursada.
En concret, la resolució raona que les providències de la magistrada han de considerar-se “injustes” perquè denegar la possibilitat dels recursos de reposició “no sols és errònia, sinó que no resulta emparada per cap mode d’interpretació del Dret”. Una decisió que, a criteri del Tribunal, “s’aparten de qualsevol interpretació acceptable de la Llei, perquè fins i tot contravenen el seu tenor literal”.
“Ens trobem davant el cas que la magistrada querellada va actuar creient temeràriament que la resolució que dictava era correcta, quan era flagrant la seva il·legalitat” afirma la Sala. En aquest context, el Tribunal arriba a la convicció que la magistrada acusada va actuar “amb imprudència greu i va dictar unes resolucions manifestament injustes”. De tota manera, la sala evita fer sang i no aprecia cap retret penal per no corregir la seva decisió. De fet, els magistrats admeten que l’actuació de la jutgessa era defensable perquè el concurs va comportar un una batussa que va requerir “auxili judicial” i va optar per una opció que no és “inusual”, però va errar perquè no permetia recurs en les seves decisions.