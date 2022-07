El Tribunal de Comptes torna més de dos milions d’euros a ERC

Finalment, el Tribunal de Comptes ha decidit alliberar les quantitats consignades per ERC en el procediment contra les despeses per l’acció exterior de la Generalitat, sota el mandat de l’exconseller del ram, Raül Romeva. En concret, el tribunal administratiu ha dictat una interlocutòria aquest dimarts amb la que estima la sol·licitud de substitució de mesures cautelars presentada Romeva.

Una substitució que implica, alhora, la devolució del dipòsit en efectiu constituït per ERC a la fase d’actuacions prèvies, per import de 2.136.164,45€. És a dir, l’aval del partit per evitar l’embargament de béns. De fet, consideren que amb els avals de l’Institut Català de Finances ja queda coberta una hipotètica responsabilitat.

El Tribunal fa el sord a SCC

La petició cursada per ERC i per Romeva va ser rebutjada tant pel ministeri fiscal com per Societat Civil Catalana, que formaven part del procediment com a denunciants. En canvi, l’advocacia de l’Estat no s’hi va oposar. Arran de les discrepàncies el tribunal va convocar una vista el passat 12 de juliol, on SCC va continuar en la seva línia i, en canvi, fiscalia va canviar de parer i no es va oposar a la substitució de garanties i l’aixecada de mesures cautelars cap els béns de Romeva.

Raül Romeva durant l’entrevista / Jordi Borràs

Dos arguments

Bàsicament, la resolució del Tribunal argüeix la seva decisió en dos motius. Per una banda, perquè està obligat a acceptar els avals de l’ICF. De fet, va ser una decisió negre sobre blanc en una interlocutòria de la Sala de Justícia de 8 de juliol de 2022. Una resolució que, tot i comptar amb un vot particular discrepant de la posició majoritària, va admetre els avals de l’Institut Català de Finances com a garantia de les responsabilitats prèvies i provisionals determinades a la fase d’actuacions prèvies.

En segon lloc, perquè, el Tribunal conclou que una vegada analitzades les circumstàncies del cas concret, “s’ha comprovat que, en relació amb els 9 avals de l’ICF presentats pels demandats afectats per substituir el dipòsit d’efectiu constituït per ERC, sí que es compleixen els requisits establerts per llei per poder accedir a una substitució de mesures cautelars”. Això és, amb la mesura cautelar substitutòria -els 9 avals de l’ICF- n’hi ha prou i se “segueix garantint l’efectivitat d’una sentència estimatòria eventual de les pretensions de laFiscalia i SCC que actuen com a demandants. Així creu que els avals són ” prou, tenen caràcter solidari i durada indefinida, a més són abonables al primer requeriment”.