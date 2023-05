Un educador d’un centre de menors s’enfronta a 67 anys de presó per violar un nen

Un educador d’un centre de menors de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) s’enfronta a gairebé 70 anys de presó per suposadament violar repetidament un menor amb discapacitat. El nen tenia 13 anys en el moment dels fets i els abusos haurien tingut lloc a Teià, al Maresme. El judici ha començat aquest dilluns a l’Audiència de Barcelona i la fiscalia demana 67 anys de presó per a l’acusat per quatre agressions sexuals amb penetració i una cinquena sense penetració. La mare de la víctima, que es trobava a la presó, dona total credibilitat al relat del seu fill; mentre que els companys de feina del monitor creuen que és impossible perquè ho haurien detectat immediatament. A més, afirmen que el nen era molt fantasiós.

L’home va treballar com a educador al centre de Teià entre l’octubre del 2013 i principis de gener del 2014, i fins al 24 d’agost del 2015 en el torn de nit. Els fets haurien passat entre l’abril i el novembre de 2014 i, segons les acusacions, el monitor hauria aprofitat la situació del menor -amb una discapacitat del 42% i autisme- i que era l’únic vigilant de nit per abusar d’ell. Li hauria fet tocaments i obligat, “amb forta comminació”, li hauria fet penetracions bucals i anals.

Agressions sexuals dins i fora del centre

El relat de la víctima detalla que les agressions sexuals s’haurien produït durant més de sis mesos i tant al centre on estava internat com durant algunes sortides. Un dels suposats abusos s’hauria produït al cotxe de l’encausat, quan tornaven de visitar la mare a la presó, i hauria obligat el nen a fer-li una fel·lació. També li havia pegat en més d’una ocasió i el va amenaçar que, si mai explicava alguna cosa, l’internarien a un centre tancat amb menors delinqüents.

A la mitjanit d’un dia d’estiu del 2014, l’educador va fer anar el nen al seu despatx, on van veure un documental. Després, el va dur a la zona del centre on es guarden els cotxets per a nadons i, allà, el va penetrar analment a terra. Unes setmanes després, l’encausat li va recriminar a la víctima que parlés tant amb el subdirector, el va dur a la zona dels cotxets, li va donar una bufetada i el va tornar a penetrar analment. La situació es va tornar a repetir entre setembre i octubre del mateix any

El nen va explicar els abusos a la seva mare el 2017, després d’assistir a una xerrada sobre abusos sexuals. La dona ha donat plena credibilitat al seu fill, que pateix estrès posttraumàtic i se li han agreujat altres símptomes que ja tenia com aïllament, idees suïcides, conducta sexual desinhibida, masturbació compulsiva, tristesa, desconfiança i culpabilització.

L’home jutjat per violar un menor discapacitat en un centre de Mataró, al banc dels acusats d’una sala de l’Audiència de Barcelona | ACN (Pol Solà)

Els treballadors del centre no se’l creuen

Hi ha tres testimonis de la defensa que consideren pràcticament impossible el relat del menor. Es tracta d’una altra educadora del torn de nit, el subdirector del centre i la tutora del nen quan residia al centre. Defineixen l’acusat com un bon educador, “sensible, encantador, amorós, divertit, comprensiu, excepcional, perfecte” i amb una bona relació amb els menors. Sobre el nen, han afirmat que era “fantasiós”, que s’inventava històries i tenis “amics imaginaris”. Han detallat que tenia molta fixació amb el sexe i que sovint es masturbava davant altres companys.

Demanen que la Generalitat sigui condemnada

A més dels 67 anys de presó, fiscalia i acusació també demanen que l’encausat sigui inhabilitat per treballar amb menors i discapacitats i la prohibició d’aproximació a les víctimes i llibertat vigilada. També demanen responsabilitat civil subsidiària de la Generalitat i que, o el centre o la DGAIA, indemnitzin el menor amb 80.000 euros pels danys morals i les seqüeles psicològiques.