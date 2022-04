El PSC s’avé a que el Parlament es posicioni sobre el Catalangate

El Catalangate ha causat un terratrèmol polític a Catalunya després de la revelació que una llista de més de 60 persones del món independentista van ser espiades. La llista contrastada per The Citizen Lab de la Universitat de Toronto inclou unes 25 persones que han estat parlamentaris de la cambra catalana o encara ho són. És per això que la Mesa del Parlament ha tractat l’assumpte a la reunió d’aquest dimecres. Malgrat la polèmica que l’escàndol ha creat —perquè l’independentisme acusa el govern espanyol d’estar al darrere de l’espionatge—, el PSC no ha posat de moment cap impediment a que s’estudiï la “millor fórmula per acompanyar” els parlamentaris que hagin estat víctimes de Pegasus. Segons fonts de la Mesa, s’ha encarregat als Serveis Jurídics de la cambra catalana l’estudi del “millor mecanisme” per prendre partit en l’assumpte.

Aquesta fórmula podria ser fer l’acompanyament de les querelles de les persones que denunciïn els fets i també que en el ple del Parlament de la setmana que ve s’inclogui un punt de l’ordre del dia en què es pugui sotmetre a votació el pas que es decideixi fer finalment en aquest assumpte. De moment, els socialistes es mostren partidaris que el Parlament s’impliqui. Es dona la coincidència, però, que la mateixa presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha demanat aquest dimarts les dimissions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez; el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la ministra de Defensa, Margarita Robles. El cas ha fet també que saltin pels aires les relacions entre el Govern i el govern espanyol. De fet, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va assegurar ahir que la taula de diàleg havia quedat “afectada” i va anunciar la petició d’una entrevista amb Sánchez per reclamar explicacions “cara a cara”.

La Mesa del Parlament també ha abordat les possibles accions de formació en seguretat per als diputats i les diputades, tal i com ha avançat aquest matí Laura Borràs en una entrevista a Catalunya Ràdio.