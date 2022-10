Puigdemont recorda els cinc anys d’exili i critica la reforma de la sedició

El president a l’exili, Carles Puigdemont, ha recordat a través d’una carta els cinc anys d’exili causada pel 155 i la repressió política de l’Estat espanyol. Ho ha fet a través d’una carta que ha publicat a les seves xarxes socials, on també ha critica la reforma del delicte de sedició que està impulsant Esquerra Republicana juntament amb el govern de PSOE i Podem. “Porto cinc anys d’exili no pas buscant una solució personal”, assegura el també eurodiputat de Junts per Catalunya, qui també diu que “puc entendre els beneficis que té per a l’Estat espanyol el fet que jo acceptés una resolució basada en la reforma del codi penal, però els beneficis per al procés d’independència no els veig per enlloc”

Carles Puigdemont a Argelers / Mireia Comas

Sense solucions personals

En aquest sentit, Puigdemont considera que com que “es tracta d’un conflicte polític, les solucions personals no el resoldran”. El president afirma en la seva carta que no ha buscat en cap cas de quina manera passaria menys anys en una presó espanyola i ha explicat que “gent del PSOE” l’ha visitat en diverses ocasions per generar-li “expectatives d’un bon tracte, via reforma del codi penal, i un indult. Sempre i quan acceptés comparèixer davant del Suprem”. “Pedro Sánchez sap de què parlo”, assegura el president a l’exili.

Alhora, ha assegurat que li consta que en les converses entre els republicans i el govern espanyol surt el seu nom i la “necessitat de resoldre” la seva situació persona. Per això, demana respecte per la seva estratègia i la seva posició. “Si no els ho he demanat ni els ho he autoritzat, per quina raó hi insisteixen?”, explica el president.

Avui fa cinc anys que arribàvem a l'exili. He escrit un text al respecte, mirant enrere i mirant endavant. Podeu llegir-lo en aquestes captures de pantalla o bé descarregar-lo en aquest enllaç:https://t.co/TuCLBMbusK pic.twitter.com/bQu58NJ47w — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) October 30, 2022

Reivindica la tasca de l’exili

El president també ha reivindicat la tasca que han fet els consellers exiliats i creu que les situacions personals no han d’interferir en l’acció política emesa a través de l’exili. També reivindica que durant aquests cinc anys no s’ha quedat “reclòs, sense sortir de Bèlgica, ni callat, ni inactiu”.

En aquest sentit, recorda els primers mesos i la nova etapa que suposava per Puigdemont. “Entràvem en una fase nova, enormement complexa i perillosa, també a nivell personal”, assegura. De fet, explica que entraven en un nou terreny de joc amb unes condicions “no tan desfavorables com les de l’Estat espanyol”, i en el qual l’independentisme s’havia de “refer del cop del 155 i proposar una continuació del procés a l’entorn dels mateixos eixos que l’havien fet possible: unitat d’acció, mobilització ciutadana, no violència i democràcia”.

Agraïments

Puigdemont ha agraït “l’ajuda incondicional” que ha rebut aquests últims cinc anys i ha traslladat el seu “afecte i el seu suport” especialment als exconsellers Lluís Puig, Clara Ponsatí i Toni Comín. No ha mencionat en el text, però, a l’ara consellera d’Acció Exterior, Meritxell Serret, amb qui va compartir exili, però que el març del 2021 va decidir comparèixer al Tribunal Suprem.