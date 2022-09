Puigdemont: “L’espionatge amb Pegasus és un greu atac a la democràcia” 

El president a l’exili i eurodiputat al Parlament Europeu per Junts Carles Puigdemont i l’eurodiputada d’ERC Diana Riba han avisat aquest dilluns les institucions de la Unió Europea que l’espionatge amb programaris com Pegasus és un “greu atac a la democràcia i els drets” i que cal “reaccionar”.

“És inadmissible la manca de transparència dels estats membre i la falta de contundència de les institucions europees a l’hora d’exigir responsabilitats i prendre mesures per protegir els ciutadans europeus”, ha dit Riba, que ha criticat el bloqueig de la missió a Espanya al comitè de l’Eurocambra que investiga l’ús de Pegasus a la Unió Europea. Al seu torn, Puigdemont ha advertit que els casos d’espionatge “mostren que l’evolució democràtica” de la Unió Europea està “amenaçada des de dins”.

L’eurodiputada d’ERC Diana Riba

La Comissió Europea demana investigar casos d’espionatge com el de Pegasus

L’eurocomissari de Justícia, Didier Reynders, ha demanat aquest dilluns a les autoritats i els tribunals dels estats membre “utilitzar tots els poders” per investigar casos d’espionatge com els de Pegasus. En un debat al ple de l’Eurocambra sobre l’espionatge a Grècia, Reynders ha insistit que només es poden interceptar comunicacions quan la “seguretat nacional està en perill”. Ara bé, ha subratllat que “la simple referència a la seguretat nacional no és suficient. “Ha de basar-se en elements concrets i importants”, ha defensat. L’eurocomissari ha instat els 27 a “supervisar i controlar els seus sistemes i serveis de seguretat perquè respectin completament la legislació europea”.

La CE ha enviat diverses cartes a diversos estats

En la seva intervenció, Reynders ha dit que l’executiu comunitari ha enviat cartes a diversos estats per tenir més informació sobre els casos d’espionatge. Amb tot, l’eurocomissari només ha citat el cas de Grècia.

Finalment, ha considerat “essencial” tirar endavant el reglament europeu per reforçar la privacitat, que actualment es troba en negociacions entre l’Eurocambra i el Consell, els dos colegisladors. A més, Reynders ha dit que presentaran aquesta setmana una proposta per reforçar la ciberseguretat a la Unió Europea.