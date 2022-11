Puigdemont alerta que Sánchez només “canvia el nom” a la sedició

Carles Puigdemont ha criticat la reforma del delicte de sedició anunciada pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i ha alertat que Madrid simplement li “canvia el nom”, però no el deroga. El president català a l’exili ha assegurat que caldrà esperar a llegir la “lletra menuda i la lletra gran” per saber exactament qui és l’abast de la reforma, ja que Sánchez és un “mestre de l’enganyifa”.

El president Sánchez i la vicepresidenta Díaz parlen de reformar el delicte de sedició. Alguns ho celebren i ho venen com si fos la derogació del delicte. Però no és el mateix. El delicte no es deroga: se li canvia el nom i s’anuncia una rebaixa de penes. Alerta. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 10, 2022

“El president Sánchez i la vicepresidenta Díaz parlen de reformar el delicte de sedició. Alguns ho celebren i ho venen com si fos la derogació del delicte. Però no és el mateix“, ha dit Puigdemont en un fil a Twitter. “El delicte no es deroga: se li canvia el nom i s’anuncia una rebaixa de penes. Alerta”. L’eurodiputat de Junts també ha criticat que encara es condemni l’organització d’un referèndum d’independència. “Tant se val si són 15 anys de presó o en són 5: estan criminalitzant un dret”.

Pedro Sánchez rep Pere Aragonès a la Moncloa / ACN

Sánchez anuncia la reforma de la sedició per sorpresa

Després de mesos de rumors i filtracions parcials, Sánchez ha anunciat aquest dijous per sorpresa que el govern espanyol impulsarà la derogació del delicte de sedició i la seva substitució per un de desordres públics agreujats. PSOE i Podemos han acordat amb ERC la modificació del Codi Penal per destipificar la sedició, el tipus delictiu que va servir per condemnar els presos polítics en el judici de l’1-O i que encara s’utilitza per perseguir els exiliats independentistes.

Davant l’anunci de Sánchez, Puigdemont ha demanat cautela i esperar a veure com es concreta. “Els “anuncis Sánchez” mai no són allò que semblen”, ha recordat. “És un mestre en l’art de l’enganyifa, però ja li coneixem els trucs i hem de prendre totes les precaucions. Recordem la llei mordassa i el català a Europa”. El president català a l’exili també ha alertat que la reforma no suposa una desjudicialització real del conflicte català. “Si els nostres companys que van passar uns 4 anys a presó, ara podrien ser condemnats igualment —tot i que fos a penes més curtes— la judicialització del conflicte romandria intacta”, ha insistit. “Menys anys de presó no vol dir menys judicis ni menys causes. Vol dir només menys temps a presó”.