El nombre d’autocars per venir a la manifestació de la Diada creix un 50%

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha informat que en l’última setmana s’ha produït un increment del 50% dels autocars per a la Diada d’aquest diumenge respecte l’any passat. L’entitat continua treballant en la manifestació d’aquest 11 de Setembre, que recorrerà des de l’avinguda del Paral·lel fins a l’avinguda del Marquès de l’Argentera i l’estació de França passant pel Moll de la Fusta i el passeig d’Isabel II. L’escenari es situarà davant de l’estació de França, des d’on es faran parlaments en acabar la marxa. L’ANC ha volgut destacar la mobilització de la gent de tot el país que anirà a Barcelona amb els autocars que tradicionalment habiliten per arribar a la gran manifestació de la Diada.

Per consultar la llista de totes les assemblees territorials que organitzen autocars per aquest diumenge i apuntar-s’hi s’ha de consultar el web de l’entitat. L’ANC valora molt positivament l’augment d’autocars enguany, que ha estat especialment intens en aquesta última setmana. Això podria tenir relació amb l’anunci de Pere Aragonès que no assistirà a la manifestació per anar “contra els partits i no contra l’Estat” i en especial “contra el Govern”. En aquests dies previs a la Diada s’està enduent el protagonisme la picabaralla entre l’ANC i ERC pel plantejament de la manifestació. De fet, els últims van demanar a l’entitat un replantejament d’aquesta manifestació perquè fos “transversal i inclusiva”.

Crida a participar en la manifestació

En vista d’aquesta possible desmobilització dels republicans, l’entitat ha fet una crida a tota la ciutadania independentista a que participi en la manifestació de la Diada aquest diumenge. En un comunicat l’entitat assenyala que confia que la xifra d’autocars continuï creixent. “Així s’expressa la voluntat de superar l’autonomisme i la repressió espanyola”, assegura l’entitat, que també exigeix que es faci efectiva la independència i es doni un missatge al món que el poble català continua la seva marxa per la independència.