Divisió entre els catalans per la derogació de la sedició

La derogació del delicte de sedició ha dividit els catalans: el 39,5% rebutja la modificació del Codi Penal i el 39% li dona suport, mentre que el 21,6% restant es declara indiferent, segons una enquesta publicada per El Periódico. Al conjunt de l’estat espanyol, el posicionament de la ciutadania és més clar i només el 20,1% comparteix la proposta anunciada per Pedro Sánchez. El 48,2% dels espanyols hi està en contra i el 31,7% no té una opinió formada sobre la qüestió.

Per record de vot a les últimes generals, els votants d’ERC són els que donen més suport a la reforma legislativa per eliminar el delicte de la sedició amb un 72,8% de suports, seguits per Más País (67,8%) i Junts (42,4%). La iniciativa del govern espanyol, pactada amb els republicans, no desperta gaire entusiasme entre els seus votants. Només el 38,4% dels votants de Podemos i el 26,5% dels socialistes hi està d’acord. En tots dos casos els indecisos ronden el 40% dels enquestats.

Patxi López i Jaume Asens presenten la proposició de llei per reformar la sedició / ACN

La derogació de la sedició polaritza Catalunya i genera rebuig a Espanya

L’enquesta reflecteix la polarització que ha generat una modificació del Codi Penal de resultats incerts en la qual es deroga el delicte de sedició i s’incorpora un delicte de desordres públics agreujats que es podria fer servir igualment per castigar un nou 1-O. A Catalunya, ERC, el PSC i els comuns han estat els únics defensors ferms de la mesura, mentre que Junts, la CUP, el PP, Cs i Vox s’hi han oposat, encara que per motius diferents.

Fora de Catalunya la mesura no ha despertat gaire entusiasme. El suport a la reforma de Pedro Sánchez se situa en nivells molt baixos a Madrid (23,9%), el País Basc (23,3%), Galícia (20,4%) o el País Valencià (18,2%), fet que explicaria el discurs agressiu del mateix Pedro Sánchez, el diputat socialista Patxi López o la vicepresidenta primera del govern, Nadia Calviño, que han defensat que la reforma no beneficia en res l’independentisme català i que fins i tot pot ser bona per aconseguir l’extradició de Carles Puigdemont.