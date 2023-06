El PSC proposa Assumpta Escarp per presidir el Parlament

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha avançat que els socialistes postularan per substituir Laura Borràs al capdavant de la cambra catalana. “Tenim una possibilitat de tenir la presidència. Jugarem fort en aquest sentit”, ha Romero en una entrevista a RTVE. La diputada socialista ha recordat que el PSC és el grup més gran de la cambra –empatat amb ERC– amb 33 diputats. Poc després de les seves declaracions, el partit ha confirmat que la vicepresidenta segona del Parlament, Assumpta Escarp, serà la candidata del PSC.

Romero ha lamentat que la retirada de l’escó a Laura Borràs “arribat tard” i ha lamentat que la dilació d’un final inevitable ha “desprestigiat” la institució. La Mesa del Parlament ha decidit aquest dijous retirar l’acta de diputada a Borràs i ha convocat un ple extraordinari el pròxim divendres 9 de juny per escollir el seu relleu a la presidència del Parlament. Els comuns també han proposat Joan Carles Gallego per presidit la cambra.

Laura Borràs en una compareixença al Parlament / ACN

Junts té tots els números de conservar la presidència del Parlament

De moment els únics que no s’han pronunciat —a banda dels partits de la dreta unionista— són ERC i la CUP, que en principi aposten per donar suport al candidat que presenti Junts. El partit de Jordi Turull i Laura Borràs està esperant que la seva presidenta faci una proposta sobre com abordar la nova etapa. Sona amb força el nom de la diputada i exalcaldessa de Vic, Anna Erra, tot i que el nou diputat que substitueix Borràs, el dirigent de Demòcrates Toni Castellà, també havia sonat.

ERC ha dit en diverses ocasions aquests últims dies que la seva aposta és investir el candidat que proposi Junts com a part del nou procés d’acostament entre les dues principals forces independentistes, que negocien amb la CUP, el PDeCAT i els comuns un front unitari per “defensar Catalunya” a les eleccions estatals del pròxim 23 de juliol.