Junts consultarà el reglament amb la militància aquest cap de setmana

Junts per Catalunya consultarà a la militància el reglament el pròxim Congrés Nacional. Tal com s’ha pogut saber, la votació serà telemàtica i es farà efectiva aquest cap de setmana. A més, estarà oberta a tota la militància del partit i també als membres del Consell Nacional. Aquest és el primer pas per renovar la direcció del partit. De fet, votar el reglament és essencial per continuar a la següent fase: la votació dels nous líders.

Aquest dimarts ja s’ha sabut la data de la votació del reglament de Junts: aquest cap de setmana. Després que tota la militància del partit hagi votat i s’hagi pres una decisió sobre el reglament començarà la cursa per liderar el partit, és a dir, començaran les jornades del Congrés Nacional. Tal com ja va anunciar el partit, està previst que es faci en dues jornades diferents. La primera, al juny, servirà per renovar la direcció i serà a la Catalunya del Nord, de manera que hi podrà assistir el president de la formació, Carles Puigdemont. La segona part del congrés es farà al juliol a Catalunya i fixarà l’estratègia a seguir pel partit.

Tres Jordis: Sánchez, Puigneró i Turull, al Consell Nacional de JxCat a Alcarràs / Junts

Els noms que més sonen per dirigir Junts

Jordi Sánchez, actual líder del partit va decidir que deixava el càrrec, però no va donar a entendre que sonés cap nom. De fet, encara hi ha alguns noms que podrien ser possibles candidats a dirigir el partit. Entre ells havia sonat Jaume Giró, l’actual conseller d’Economia, però ell mateix va deixar clar que “no volia tenir aquest càrrec”. També havia sonat el nom de l’actual presidenta del Parlament , Laura Borràs, que sembla més còmode amb el càrrec. Tot i això, tot apunta a que fins que no comenci el Congrés Nacional del partit no es sabrà la decisió final dels seus militants.