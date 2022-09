Vilagrà a Sánchez: “A finals d’any volem propostes de desjudicialitzció”

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat que “és evident que un procés de negocació no és fàcil”, després que el president espanyol, Pedro Sánchez, hagi demanat aquest dimecres als catalans que tinguin “paciència”, però ha instat a “trobar sortides”. “El calendari és molt clar, d’aquí a finals d’any hem de tenir propostes concretes sobre desjudicialització”, ha afegit. Vilagrà també ha afirmat que la proposta fiscal del PP d’Andalusia “està fora de lloc” perquè promou “la lluita entre territoris”. “Catalunya aposta per un estat del benestar fort”, ha dit. La consellera ha assegurat que el Govern treballa “perquè el model productiu català sigui fort” i ha demanat a l’Estat que inverteixi en infraestructures.

El president espanyol, Pedro Sánchez | ACN (Pool Moncloa/Fernando Calvo)

Demana propostes concretes

Vilagrà ha demanat al president del govern espanyol “propostes concretes” després que Pedro Sánchez hagi apuntat en una entrevista al diari nord-americà ‘Politico’ que els catalans han de ser pacients sobre la negociació entre els dos executius, perquè el diàleg “necessita temps”.

En una atenció als mitjans de comunicació després d’un acte sobre l’Espai Català Transfronterer, la consellera ha defensat que Catalunya té “un sistema econòmic i social molt potent” i que les empreses estan aquí “perquè hi ha un model industrial i de serveis important”. Així mateix, ha assegurat que “no té cap sentit” anar en la línia del govern d’Andalusia, presidit per Juanma Moreno.

Treballen pel debat de política general

Pel que fa a les relacions entre els partits del Govern, ERC i Junts, Vilagrà ha dit que estan “treballant conjuntament per tancar les propostes de resolució” per al debat de política general que arrencarà el proper dimarts dia 27 al Parlament. “Seguim treballant per reconstruir la confiança”, ha afegit.

La consellera també ha sostingut que “la voluntat” és d’arribar a acords entre els grups de Govern. “En el debat de política general podrem generar aquest clima de confiança i de treball conjunt”, ha conclòs.