ERC també es va veure amb una ‘espia russa’

Les informacions, recuperades, de suposats contactes russos per part de l’entorn del president a l’exili Carles Puigdemont, han aixecat una nova trinxera entre Junts per Catalunya i ERC, amb Gabriel Rufián com a ariet, un cas que ahir encara va tenir un altre episodi. Però, no només Junts s’hauria entrevistat amb influents activistes prorussos. ERC, la seva representació a l’Europarlament, es va reunir amb una veritable icona de la lluita prorussa: la letona d’origen rus Tatiana Zdanoka. Una eurodiputada acusada de ser una agent encoberta de Moscou.

De fet, la trobada es va registrar arran de la visita que van fer els presos polítics després de ser indultats al Parlament Europeu. Va ser el juliol del 2021. En aquell viatge, els líders de la formació republicana, com el seu president Oriol Junqueras, l’exconseller d’Exteriors, Raül Romeva, i els eurodiputats Diana Riba i Jordi Solé, van celebrar una reunió amb Zdanoka, una eurodiputada de Letònia, de la minoria prorussa, que tenia l’escó a l’ALE, el mateix grup que els republicans.

La història de Zdanoka té força ingredients curiosos. Políticament va ser una ferma opositora de la independència de Letònia de la Unió Soviètica. A més, va fundar l’Aliança de Russoparlants de la Unió Europea, va ser observadora internacional al referèndum de Crimea i, a més, va intentar que el consell europeu qualifiqués la formació ucraïnesa Sector Dret com a “organització terrorista”.

Coneguda defensora de Vladímir Putin, la seva integració a l’ALE ha portat cua a l’Europarlament. La polèmica també va esclatar quan la BBC va difondre que les autoritats de Letònia li van obrir una investigació perquè sospitaven que treballava per a Moscou com a informant i intentant protegir els interessos del Kremlin tant a Letònia com al Parlament Europeu. De fet, l’adjunta al secretari general de l’OTAN, Baiba Braze, la va acusar directament a través de Twitter de ser una agent clandestina pel Kremlin.

De tota manera, Zdanoka sempre s’ha mostrat favorable al dret a l’autodeterminació de Catalunya, ha format part dels grups de pressió política europarlamentària contra l’empresonament dels presos i ha signat manifestos en aquest sentit. De fet, Zdanoka va formar part del grup d’eurodiputats integrat per Jordi Solé i Josep Maria Terricabras, d’ERC, el francès José Bové, Ramon Tremosa (aleshores del PDeCAT), el flamenc Mark Demesmaeker (ECR) i la francesa Marie-Pierre Vieu (GUE\/NGL), que es van queixar a les autoritats europees de les traves que van patir per visitar els presos polítics a Estremera.