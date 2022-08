Cap el Congrés de Cultura Catalana: la factoria del país futur

Nova iniciativa per rearmar la idea de nació catalana, de manera polièdrica i posada al dia. Aquest és el projecte del nou Congrés de Cultura Catalana que s’ha presentat aquesta tarda al Fòrum Obert de la 54ena Universitat Catalana d’Estiu que se celebra a Prada (El Conflent). Una idea que busca remasteritzar el format del cónclave que va servir per impulsar el país l’any 1975. Els promotors remarquen, però, que és utilitzar la mateixa fórmula però amb nous paràmetres i objectius. Un projecte que ha de servir, segons els seus impulsors, per “recosir el país” i crear projectes a llarg termini.

L’acte , titulat “Cap a un nou Congrés de Cultura Catalana. Com avancem cap a un nou congrés que ha d’abordar els grans reptes de país” ha estat presentat per Agustí Alcoberro, president de la Fundació Congrés de Cultura Catalana, Montserrat Casals,vicepresidenta de la Fundació Congrés de Cultura Catalana; Carles Duarte, poeta i lingüista, i Jordi Jaria professor de dret constitucional a la Universitat Rovira i Virgili. L’objectiu final és dibuixar el país davant els nous reptes, generar feina amb aquests projectes i treballar de manera horitzontal per debatre i aportar idees.

Montserrat Casals, Carles Duarte, Agustí Alcoberro i Jordi Jaria, en la presentació del Congrés de Cultura Catalana/UCE

Un nou relat

El professor Jaria ha estat el responsable d’esquematitzar el full de ruta del Congrés. En concret, ha establert quatre “necessitats” per repensar el país: els canvis geopolítics, la crisi de l’estat social, la crisi energètica i el canvi climàtic. Quatre paràmetres dels que cal fer unes “necessitats pròpies nacionals com a poble, que cal pensar per crear noves narratives”. “Consisteix en armar-nos d’eines com a col·lectiu pel futur”, ha insistir Jaria que vol allunyar-se de la cultura fòssil.

Els objectius, segons Jària, són tres, En primer terme, “recuperar l’autoestima com a país”. En segon lloc, establir clarament els reptes socials i en darrer lloc, construir nous lideratges col·lectius i individuals. “Volem treure el país del desencís, crear projectes a llarg terminis -que ara no n’hi han- i que la gent hi pugui treballar i viure’n, i sobretot tenir més vedells que vaques sagrades”, afegeixen fonts dels impulsors. El congrés té dos trets metodològics: la interdisciplinarietat -“res de compartiments estancs”- i que sigui de coneixement horitzontal utilitzant les noves tecnologies com a nova manera d’organització.

La idea general és redefinir el país amb els nous problemes quan les actuals “hegemonies i narratives” per a la nació catalana han quedat exhaurides. És a dir, una mena de think tank que, de manera transversal, fabriqui idees per les noves societats i la nova configuració del món així com els nous problemes, reptes i riscos d’un nou ordre geopolític, energètic o econòmic.