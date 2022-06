El COE descarta deifinitivament els Jocs d’hivern per al 2030

El Comitè Olímpic Espanyol (COE) ha descartat definitivament la candidatura als Jocs Olímpics d’hivern per al 2030. Fins ara, s’havia plantejat les opcions de presentar la candidatura de forma conjunta entre Catalunya i l’Aragó, així com en format solitari per part de Catalunya, i el COE ha decicit finalment descartar les dues opcions.

La candidatura conjunta ja fa setmanes que va descarrilar, després de la negativa del president aragonès a la proposta catalana, que tenia el suport del COE. Des de l’organització olímpica, segons ha avançat TV3, apunten que el clar culpable d’aquest descarrilament és el president de l’Aragó, Javier Lambán, a qui acusen de boicotejar la candidatura per “anticatalanisme” i “interessos electorals”. Malgrat tot, el COE manté l’esperança d’una candidatura per al 2034.

Culpen a Javier Lambán

Tots els actors estan emprenyats amb l’actuació de Lambán, ja que els tècnics e l’aragó van ser els que en una reunció celebrada el 21 de desembre del 2021, van proposar el repartiment de les proves entre els dos territoris. En aquest sentit, aleshores, Catalunya hi va votar negativament, tot i que la proposta va ser aprovada. La Generalitat va tirar endavant, finalment, la proposta, mentre que després el govern aragonès va canviar d’opinió i va posar-s’hi d’esquena.

Javier Lambán

Durant les últimes setmanes la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha pressionat perquè Catalunya organitzés els Jocs en format solitari. Fins i tot va admetre converses informals per dur-les a terme i va encarregar un informe per tirar endavant aquesta possibilitat. Davant d’aquesta situació, el COE havia de decidir si acceptar la proposta de la Generalitat, que, finalment, l’ha declinat.

El motiu pel qual el COE ha descartat una candidatura catalana és perquè no veuen marge per refer el projecte, i consideren que en aquestes condicions el Comitè Olímpic Internacional (COI) no donaria el vistiplau.

Amenaces a una candidatura en solitari

El govern de l’Aragó, davant de les pressions de la Generalitat per celebrar els Jocs en format solitari, va amenaçar al COE i a la Generalitat que evitarien per “mar i terra” aquesta opció i que la denunciaren constantment.

Lambán va voler remarcar que no té cap sentiment “anticatalanista” i va dir que només està en contra dels que perjudiquen amb les seves polítiques a Catalunya. El president aragonès va creure que la negativa a la proposta de repartiment per lots significa “un grau absolut d’intolerància” i interpretava que és un símptoma que volen “organitzar els Jocs sols”.