La revolta de la vellíssima guàrdia del PSOE contra Pedro Sánchez ha pres volada -de gallina- aquests dies. Per primera vegada des que es van deixar de parlar Felipe González -que suporta malament el pas inclement dels anys i de la carn- i Alfonso Guerra van coincidir en un acte i en estratègia per desautoritzar Pedro Sánchez. A Guerra i a González la política que fa Sánchez els esmussa. Això no és Espanya. I Espanya i la cartera són valors seculars que cal defensar amb ungles i hèrnies.

Felipe González i Alfonso Guerra són dues mòmies que només treuen la cresta del sarcòfag quan la coincidència astral els ho reclama. La coincidència astral sempre és patriòtica. I la pàtria d’aquests senyors -ja ha estat dit- són Espanya i la cartera. Ana no temen per la cartera -ja la tenen ben assegurada-, sinó per Espanya, la seua Espanya, que és com l’anís, castellana.

En l’aquelarre que van celebrar l’altre dia a Madrid només hi havia nostàlgics, com en els mítings que fa la Falange. Entre els nostàlgics, el sergent del GAL, Pepe Barrionuevo. El capità de la banda terrorista no feia de públic, perquè presidia la cerimònia. Un parell d’excepcions desentonaven amb la moixama: Emiliano García-Page, president de Castella-la Manxa, i Javier Lambán, expresident Deo gratias d’Aragó. García-Page i Lambán són galls territorials actuals, i per Espanya han decidit fer la guerra a Pedro Sánchez.

Fa gràcia que l’excusa per aplegar el Ku Klux Klan fora la presentació del llibre La rosa y las espinas, de l’eternament alterat Guerra. Les espines hi eren totes. Encara és un misteri saber on és la rosa. Deu tractar-se d’una figa palera. Encara va fer més gràcia quan Felipe González, referint-se als independentistes catalans, es va titllar de “minories en extinció”.

Si algú s’està extingint, són Felipe González, Alfonso Guerra, Pepe Barrionuevo -quants dies va complir de presó?- i la garba de carraques que els va riure les gràcies l’altre dia a Madrid.

Aquesta minoria en extinció no fa por. Ni riure. Ni res. Podrien aprofitar ara que el Valle de los Caídos està buidant-se per aconseguir nínxols gratis.

Fa més por la seua obsessió. Perquè sense utilitzar banderes dels seus pares, Pedro Sánchez, que la comparteix, però és més hàbil, també considera l’independentisme català un tumor en retirada. Ho diu una vegada i una altra. Cada vegada que en la passada legislatura Esquerra es vantava d’una victòria, el president espanyol els responia amb arguments que els haurien de fer reflexionar. Sánchez, una vegada i una altra, ha proclamat que ell aplica “principis constitucionals”, i que els seus acords han aconseguit pacificar Catalunya, tornar-la “a la normalitat”. Constitucional, no cal dir-ho. El laxant de Sánchez podria ser molt més efectiu que el sofre de González i Guerra. Les dues velles hienes només alteren l’independentisme català. El gall jove podria extingir-lo per un temps.

I si Sánchez té raó? I si cadascuna de les decisions que pren, a més de perpetuar-lo en el càrrec, tingueren com a objectiu “constitucionalitzar” Catalunya i extingir la minoria més rebel?

Per les seues virtuts i pels defectes propis, l’independentisme recula. La davallada s’ha pogut constatar aquesta setmana també en les eleccions a cambres de comerç. L’establishment econòmic del país -que és el de l’estat- ha batut les tres llistes independentistes que li disputaven regne i privilegis a Barcelona, Terrassa i Manresa. La llista d’Eines de país només ha evitat la debacle on ja manava i on ja no manarà. A Barcelona. La derrota de Manresa ha estat més cruel perquè allà l’independentisme només aspirava a aconseguir una certa representació i ha estat agranat.

L’estratègia dels de sempre ha resultat sorprenentment efectiva. Els equips de Josep Santacreu i Ramon Talamàs van rebutjar els debats electorals i van fugir a consciència de la presència pública. El seu ha estat un activisme silenciós i eficaç. Han activat els seus votants -molt més empresaris que autònoms-, un a un, sense agitar aigües ni tarquims. Ha quedar ben clar que l’establishment n’és per mèrits propis. Anàlisis i previsions donaven la victòria a Eines de país. Els vots han donat la victòria als de sempre.

Hi ha el desgast, hi ha el cansament i hi ha l’enuig amb els dirigents que reclou una part indeterminada de l’independentisme a casa o en la bilis. Els més tebis se n’han apartat. Els més encesos només disparen cap a la pròpia trinxera. Ningú podia acusar Eines de “traïció”, però els que es podien mobilitzar per votar-los no ho han fet.

I si Sánchez té raó? I si ha aconseguit aquietar la part més inquieta de la societat catalana? Les eleccions a cambres de comerç en són un senyal innegable. L’establishment ha tornat a lloc o no se n’ha anat. I ara trau pit en festes amb reis, cort i bufons amunt i avall. L’independentisme parlamentari s’enfronta i va de corcoll. El més alterat s’equivoca d’enemic. Les pròximes eleccions al Parlament podrien consagrar la derrota independentista en tots els fronts. En el front més sensible. Els més bèsties se n’alegraran. Segons ells, la desbandada serà el punt àlgid que permeta la nova redempció. Marededeusenyor!

El nou ja no exalta i el vell continua enamorant. Les minories en extinció s’extingiran si no reaccionen.