Aquesta Espanya del 2026 no se sap exactament a què s’acosta. Alguns, molt pocs –i sobretot, a Catalunya– afirmen que el règim del 78 s’acaba. [N’hi ha d’altres, més bèsties, que també en parlem, de règim, però el seu és el de Vichy]. S’acaba el règim del 78? José María Aznar i Felipe González asseguren que sí… si guanya Pedro Sánchez.
L’expresident del PP sentencia que una victòria del PSOE suposaria la fi de la monarquia i la instauració de la tercera república. L’expresident del PSOE rebla la jugada i confessa en públic que votarà en blanc. No siga que arribe la república i que ell perda per sempre la corona. A la tercera, diuen, és la bona.
El fet que a Espanya es proclamara la tercera república no comportaria necessàriament la fi del règim del 78. Potser els nous republicans es limitarien a retocar-lo. A Espanya sempre es retoca tot perquè tot quede igual. I tampoc seria tan greu. A França ja en porten cinc i fins ara feien cara de bona salut. Amb la tercera, també i més.
Un nou govern de Pedro Sánchez –també en serien tres– no llançaria el rei a la paperera de la història. Felip VI tampoc fa cara de llançar-s’hi ell si guanyara l’actual president. Felip VI no se’n va d’Espanya, com el seu besavi, perquè ell és Espanya. Exactament l’Espanya del 2026 és Felip VI més que qualsevol altra cosa. Com se n’ha d’anar Espanya d’Espanya?
Un nou govern de Pedro Sánchez seria més Pedro Sánchez. I gràcies. El problema de la tercera victòria de l’actual president serien el PP i VOX. I la fidel infanteria que els acompanya. Com la pairien? Donald Trump va llançar les seues falanges al carrer quan va perdre les eleccions. Qui llançarien a prendre la via pública els camises velles i els camises noves?
Potser aquesta és l’única incògnita. Més que conjecturals terceres repúbliques, el problema seria d’ordre públic. I mental. Perquè, si aquests energúmens perden, encara s’alteraran més. Per ara PP i VOX només han recorregut a l’insult i als jutges. Què no farien ara? Aquesta és l’amenaça. I no la que trauen a rogle –al rogle salvatge– Aznar i González.
Pot guanyar Pedro Sánchez? Això és fàcil. Si VOX continua restant vots al Partit Popular, la del PSOE podria ser la llista més votada. No debades Feijóo i Abascal miren d’arribar a un acord per al Senat que comportaria que VOX no es presentara en totes les circumscripcions. Sánchez pot guanyar, però que arribe a ajuntar una majoria al Congrés que li permeta continuar sent president és difícil. Tan difícil com es vulga, però ningú encara aposta res per a un final de jugada incert.
De tota manera, José María Aznar i Felipe González no s’haurien d’inquietar. Les seues fortunes poden dormir tranquil·les. I també el rei d’Espanya, que deu ser l’espanyol que dorm més bé.
I si guanyen el PP i el VOX tampoc serà cap final. El règim del 78 s’assemblarà una mica més al del 39. En la superfície. En el fons això ja passa, perquè els ressorts més íntims de l’estat es regeixen pels Principios del Movimiento. El Movimiento s’ha mogut només en les aparences.
Aquestes eleccions no són ni plebiscitàries ni res. Les eleccions que venen reforçaran el frontisme, això sí. Si guanya la dreta, tot serà bastant més bèstia al govern i al parlament espanyols. I si guanya l’esquerra, tot serà més bèstia al carrer. No és poca cosa, però el 78 i la seua constitució poden estar tranquils. Tan tranquils com el rei. L’Espanya del 2026 és com la del 2017. Apila els mateixos motius per fugir-ne.